Путин обсудит обновление подходов к защите границы



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин проведет заседание Совета Безопасности России, на котором будут обсуждаться вопросы национальной безопасности в сфере защиты границ.

Планируется также рассмотреть проект Основ государственной пограничной политики, которые призваны заменить аналогичный документ 20-летней давности.

Содержание проекта

О разработке проекта президентского указа об основах пограничной политики Федеральная служба безопасности, в состав которой входят пограничные органы, сообщала в январе.

Этот документ заменит действующие сейчас основы государственной пограничной политики, утвержденные 5 октября 1996 года. Согласно проекту, цели пограничной политики России - защита национальных интересов в пограничном пространстве и создание благоприятных условий для социально-экономического развития приграничной территории.

К основным задачам государственной пограничной политики отнесены выявление и нейтрализация угроз суверенитету и территориальной целостности России, поддержание административно-правовых режимов государственной границы и приграничной территории, предотвращение вооруженных конфликтов и пограничных инцидентов на границе, обеспечение защиты интересов и безопасности россиян, государственных и общественных организаций в пограничном пространстве.

Основными угрозами национальным интересам в пограничном пространстве названы территориальные притязания ряда других стран, попытки проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских организаций и участников незаконных вооруженных формирований, а также наличие вблизи российской границы очагов социально-политической и военной напряженности, связанные с ними риски возникновения пограничных инцидентов.

К числу угроз также отнесены сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничной территории на почве неразрешенных социально-экономических проблем, религиозно-этнических противоречий и сепаратистских проявлений среди жителей приграничной территории, возрастание рисков экономической и демографической экспансии отдельных районов на приграничной территории России из-за низкой заселенности и уровня социально-экономического развития, а также транспортной изоляции.

В перечне угроз отмечены попытки расхищения природных ресурсов, деятельность трансграничной организованной преступности, криминализация населения приграничной территории, связанная с организацией незаконной миграции, контрабандным перемещением через границу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ, а также материальных и культурных ценностей.

Наконец, в числе угроз упомянуты риски возникновения на приграничных территориях сопредельных стран стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий и эпизоотий и угроза их трансграничного переноса на российскую территорию, активизация деятельности сопредельных государств и транснациональных корпораций в попытках освоения и использования стратегических ресурсов морских пространств в ущерб национальным интересам России.