ВМФ России до 2022 года получит в свой состав 6 новейших патрульных кораблей проекта 22160



Патрульный корабль открытого моря проекта 22160. Источник: oborona.ru. Патрульный корабль открытого моря проекта 22160. Источник: oborona.ru.

ЦАМТО, 5 апреля. Военно-морской флот России до 2022 года получит в свой состав 6 патрульных кораблей проекта 22160.

Патрульные корабли проекта 22160 спроектированы ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро" (г.Санкт-Петербург) и строятся на предприятии "Зеленодольский судостроительный завод им. А.М.Горького" (Республика Татарстан).

Корабли предназначены для защиты и охраны морской акватории экономической зоны, а также обеспечения устойчивости сил и объектов флота при обороне районов базирования. Помимо этого, они способны эффективно решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.

Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около 1700 т, экипаж – около 80 человек, дальность плавания – 6000 морских миль.

Для эффективного выполнения задач по предназначению корабли в качестве штатного вооружения имеют 57-мм артиллерийскую установку, зенитно-ракетный комплекс, пулеметы. Предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС. Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

В зависимости от характера поставленных задач на кораблях возможно размещение различных систем вооружения и технических средств в контейнерном (модульном) исполнении.

Головной патрульный корабль в серии кораблей проекта 22160 – "Василий Быков" – был заложен 26 февраля 2014 года на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького". Все последующие корабли находятся на различных этапах постройки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.