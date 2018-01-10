Очередной корвет проекта 22160 для ВМФ РФ будет заложен 13 января



Строящийся на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для ВМФ России головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161).

Источник: АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Строящийся на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для ВМФ России головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161).Источник: АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

Это произойдет на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Шестой по счету и пятый в серии патрульный корабль проекта 22160 будет заложен для Военно-морского флота России 13 января на Зеленодольском судостроительном заводе имени М. Горького (Татарстан). Об этом сообщил в среду представитель Минобороны РФ по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Патрульные корабли проекта 22160 по своему предназначению и спектру выполнения задач безусловно усилят потенциал разнородных группировок Военно-моркого флота, действующих в различных морских районах", - сказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Патрульные корабли проекта 22160 спроектированы ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург) и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Они также призваны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, а также выполнять поисково-спасательные функции. Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток.

Эти корабли способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около не более 1700 тонн, численность экипажа - около 80 человек, дальность плавания корабля - 6000 морских миль. Для эффективного выполнения задач по предназначению корабли, в качестве штатного вооружения имеют 57-мм артиллерийскую установку, зенитно-ракетный комплекс, пулемёты. На корабле предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС. Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Головной корабль проекта 22160 - "Василий Быков" - был заложен 26 февраля 2014 года. На разных этапах постройки также находятся патрульные корабли "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин", "Сергей Котов", "Виктор Великий".