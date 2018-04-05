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Вице-адмирал Игорь Костюков: США и их союзники, желая сохранить роль гегемона, задействуют любые средства, в том числе военные

06.04.2018 ЦАМТО 592 0
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Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков
Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.
Источник: © Станислав Красильников/ТАСС

ЦАМТО, 5 апреля. США и их союзники, желая сохранить роль гегемона в международных делах, задействуют любые средства, в том числе военные.

Об этом заявил в своем выступлении на VII Московской конференции по международной безопасности заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирала Игорь Костюков.

"Комплексно используя силовые методы, администрация Дональда Трампа стремится получить преференции в политической, экономической, информационной и иных областях. При этом Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими традиционными партнерами. В его трактовке именно действия с позиции силы эффективно дополняют дипломатические усилия и позволяют создавать условия для расширения внешней торговли и освоения мировых рынков", – заявил И.Костюков.

Он также обратил внимание на тот факт, что "в своих новых доктринальных документах американское руководство не стесняясь декларирует, что не устраивающие США тенденции в международной деятельности и мировой экономике могут быть скорректированы за счет опоры на возросшую военную мощь".

"Усиление политического давления и демонстрация боевой мощи уже не раз доказывали свою бесперспективность и приводили лишь к возникновению вооруженных конфликтов. Практические результаты применения Вашингтоном принципа "мир посредством силы" мы имеем возможность наблюдать в "горячих" точках на Ближнем Востоке и в Северной Африке", – подчеркнул И.Костюков.

"Это противоречит взглядам многих государств, в том числе Российской Федерации, которая не приемлет диктата и выступает за справедливое мироустройство, равноправные и партнерские отношения между странами, коллективный поиск решений по обеспечению безопасности и сохранению мира", – заявил И.Костюков, высказав убеждение в том, "что единственным эффективным средством обеспечения региональной безопасности является политический диалог и учет интересов друг друга".

Полный вариант выступления заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирала Игоря Костюкова на VII Московской конференции по международной безопасности MCIS-2018 размещен на сайте Минобороны.
05.04.2018
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