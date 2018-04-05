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Минобороны России и Мозамбика договорились о развитии сотрудничества в военно-морской области

06.04.2018 ЦАМТО 561 0
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МиГ-21 ВВС Мозамбика
МиГ-21 ВВС Мозамбика.
Источник: acig.org

ЦАМТО, 5 апреля. В Москве 4 апреля заключено межправительственное Соглашение об упрощенном порядке заходов российских военных кораблей в порты Мозамбика, а также подписан Меморандум о сотрудничестве в военно-морской области между министерствами обороны двух стран.

Документы подписаны в ходе переговоров министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с главой военного ведомства Мозамбика генерал-майором Атаназиу Салвадором Мтумуке.

"Рассчитываем, – сказал Сергей Шойгу, – что подписание межправительственного Соглашения об упрощенном порядке заходов российских военных кораблей в порты Мозамбика, а также Меморандума о сотрудничестве в военно-морской области между нашими министерствами обороны придаст дополнительный импульс развитию военного взаимодействия".

В свою очередь, Атаназиу Салвадор Мтумуке заявил, что "в интересах Мозамбика было бы принять у себя группу российских военных советников". Он также подчеркнул, что с тех пор как впервые собралась мозамбикско-российская рабочая группа по военно-техническому сотрудничеству в июне 2017 года, был намечен "целый ряд важных областей сотрудничества".

"Мы хотели бы заверить вас в том, – сказал Атаназиу Салвадор Мтумуке, – что народ Республики Мозамбик весьма заинтересован в дальнейшем развитии взаимодействия между двумя странами".

Глава военного ведомства Мозамбика также подчеркнул важность отношений, которые "зародились в самом начале нашей борьбы за национальное освобождение и которые продолжались, когда мы формировали свои вооруженные силы и всячески старались их укрепить".

"Мы хотели бы также подчеркнуть, – продолжил он, – что на нашем национальном знамени изображен автомат Калашникова, который символизирует глубокие отношения между нашими странами в военной области, и которые, мы надеемся, будут вечными", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
05.04.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Мозамбик
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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