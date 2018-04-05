Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел ряд встреч с руководством иностранных военных ведомств
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Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
ЦАМТО, 5 апреля. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел ряд встреч с руководством военных ведомств нескольких стран в ходе VII Московской конференции по международной безопасности.
Так, "на полях" форума состоялась встреча Александра Фомина с министром обороны Республики Конго Шарлем Ришаром Монджо. Стороны с удовлетворением отметили стремление оборонных ведомств России и Конго к укреплению всесторонних связей.
В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы российско-конголезского военного и военно-технического сотрудничества.
Также генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с министром обороны Восточной Республики Уругвай Хорхе Менендесом.
В ходе встречи замминистра обороны РФ подчеркнул готовность оборонных ведомств России и Уругвая к углублению всесторонних связей. Министр обороны Уругвая, в свою очередь, подтвердил настрой Монтевидео на развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.
Также Александр Фомин обсудил вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали Тиеном Кулибали. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности в Западной Африке и Сахаро-Сахельском регионе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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05.04.2018
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