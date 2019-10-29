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29.10.2019
Интерфакс-АВН

Медведев одобрил проект соглашения между РФ и Республикой Конго о военном сотрудничестве

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Танк Т-72АВ
Танк Т-72АВ вооруженных сил Демократической Республики Конго на военном параде в Киншасе в честь 50-летия независимости страны.
Источник изображения: AP

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер РФ Дмитрий Медведев одобрил проект межправсоглашения России и Республики Конго о военном сотрудничестве.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Поручить Минобороны России провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с конголезской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - отмечается в документе.

24 октября сообщалось, что заместитель министра обороны РФ Александр Фомин "на полях" форума "Россия-Африка" провёл переговоры с коллегами из Республики Конго, Буркина-Фасо и Мали.

В частности, в ходе встречи с министром национальной обороны Конго Шарлем Ришаром Монджо "состоялся предметный диалог по актуальным вопросам двустороннего военного сотрудничества, намечены среднесрочные перспективы". Итогом переговоров стало подписание Соглашения между правительством РФ и правительством Республики Конго о военном сотрудничестве.

"Документ послужит надежной правовой основой для широкого спектра направлений взаимодействия военных ведомств России и Конго", - сказано в сообщении российского военного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Отмечалось, что активизация контактов между оборонными ведомствами двух стран на взаимовыгодной основе отвечает интересам двух государств и будет способствовать "стабильности и безопасности в центральноафриканском регионе".

В мае Россия и Республика Конго договорились о направлении российских военных специалистов в эту страну. Соответствующий контракт был подписан по итогам российско-конголезских переговоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после церемонии подписания пояснил тогда журналистам, что военные специалисты работают в республике.

В свою очередь Фомин рассказал журналистам, что ещё с советских времён в Конго большое количество военной и специальной техники российского производства. По его словам, часть этой техники может ещё долго служить укреплению обороноспособности Конго.

"Это и бронированная, легкобронированная техника, реактивная и классическая артиллерия, вертолеты и так далее. Она, конечно же, нуждается в профессиональной эксплуатации, сервисе, обслуживании, ремонте и модернизации", - пояснил тогда Фомин.

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