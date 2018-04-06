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Рогозин: ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития

06.04.2018 ТАСС 659 4
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Источник: © Александр Демьянчук/ТАСС

Вице-премьер обратил внимание на планы по развитию ракеты-носителя "Ангара" и космодрома Восточный

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Собранная в единую госкорпорацию ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. "Ракетно-космическая отрасль, собранная ныне в единую государственную корпорацию, стоит на пороге важного этапа своего развития", - написал он на своей странице в Facebook.

Рогозин упомянул о планах по развитию ракеты-носителя "Ангара" и космодрома Восточный. "Более точным определением в отношении будущего как РН "Ангара", так и Восточного является "развитие", а не "модернизация", - подчеркнул он. - "Модернизации" подлежат добротные изделия прежних поколений, но ни "Ангара", ни тем более самый современный космодром в мире под это определение не подходят". Вице-премьер пояснил, что "Ангаре" предстоит в ходе ближайших испытаний быть "доведенной до ума", а космодром будет расширен за счет строительства еще двух стартовых комплексов (под "Ангару" всех типов - от легкого до супертяжелого классов - и под ракету-носитель сверхтяжелого класса) и города Циолковский.
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
isakas
13
№1
06.04.2018 03:11
Что юлить и елозить. Переводите в цифру "Энергию" и не морочте ни себе, ни людям голову. Все чертежи стартовых установок, ракеты и много чего другого СССР  вам оставил. Придется восстанавливать также как восстанавливаете производство Ту-160, Ту-22. Это и быстро и с большим запасом на будущее.
+1
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RU
snc
619
№2
06.04.2018 12:59
Нефига это не быстро. Энергию создавал весь Союз, сейчас многие технологии и предприятия потеряны, что-то теперь уже "за границей", да и технический прогресс последние 30 лет не стоял на месте, так что сейчас проще и эффективнее создавать новый тяж с нуля чем воссоздавать старую Энергию один в один.
+2
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RU
ОсА
230
№3
06.04.2018 14:06
Цитата, q
Собранная в единую госкорпорацию ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
А тем временем:
Цитата, q
Как стало известно “Ъ”, СКР начал расследование крупного хищения средств Минобороны, выделенных для создания наземного сегмента комплекса ГЛОНАСС. В материалах уголовного дела речь идет о не установленных пока сотрудниках, работающих в АО «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС) и научном центре прикладной электродинамики (НЦПЭ). По версии СКР, при выполнении госконтракта на закупку 200 микросхем было потрачено 84,8 млн руб. при их реальной стоимости около 500 руб.
Вот это я понимаю, бизнес!
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RU
Павел 1978
9560
№4
06.04.2018 14:23
Цитата, isakas сообщ. №1
Что юлить и елозить. Переводите в цифру "Энергию" и не морочте ни себе, ни людям голову. Все чертежи стартовых установок, ракеты и много чего другого СССР  вам оставил.
утеряна технология водородного двигателя для центрального блока

Цитата, q
Собранная в единую госкорпорацию ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития
важный этап развития - это не бюрократические движухи, а высадка на
Марсе, Луне, отправка экспедиций дальше, возврат ступени и т.д.
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