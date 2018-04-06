Рогозин: ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Источник: © Александр Демьянчук/ТАСС
Вице-премьер обратил внимание на планы по развитию ракеты-носителя "Ангара" и космодрома Восточный
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Собранная в единую госкорпорацию ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. "Ракетно-космическая отрасль, собранная ныне в единую государственную корпорацию, стоит на пороге важного этапа своего развития", - написал он на своей странице в Facebook.
Рогозин упомянул о планах по развитию ракеты-носителя "Ангара" и космодрома Восточный. "Более точным определением в отношении будущего как РН "Ангара", так и Восточного является "развитие", а не "модернизация", - подчеркнул он. - "Модернизации" подлежат добротные изделия прежних поколений, но ни "Ангара", ни тем более самый современный космодром в мире под это определение не подходят". Вице-премьер пояснил, что "Ангаре" предстоит в ходе ближайших испытаний быть "доведенной до ума", а космодром будет расширен за счет строительства еще двух стартовых комплексов (под "Ангару" всех типов - от легкого до супертяжелого классов - и под ракету-носитель сверхтяжелого класса) и города Циолковский.
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05.04.2018
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isakas
13
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№1
06.04.2018 03:11
Что юлить и елозить. Переводите в цифру "Энергию" и не морочте ни себе, ни людям голову. Все чертежи стартовых установок, ракеты и много чего другого СССР вам оставил. Придется восстанавливать также как восстанавливаете производство Ту-160, Ту-22. Это и быстро и с большим запасом на будущее.
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snc
619
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№2
06.04.2018 12:59
Нефига это не быстро. Энергию создавал весь Союз, сейчас многие технологии и предприятия потеряны, что-то теперь уже "за границей", да и технический прогресс последние 30 лет не стоял на месте, так что сейчас проще и эффективнее создавать новый тяж с нуля чем воссоздавать старую Энергию один в один.
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ОсА
230
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№3
06.04.2018 14:06
Цитата, q
Собранная в единую госкорпорацию ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.А тем временем:
Цитата, q
Как стало известно “Ъ”, СКР начал расследование крупного хищения средств Минобороны, выделенных для создания наземного сегмента комплекса ГЛОНАСС. В материалах уголовного дела речь идет о не установленных пока сотрудниках, работающих в АО «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС) и научном центре прикладной электродинамики (НЦПЭ). По версии СКР, при выполнении госконтракта на закупку 200 микросхем было потрачено 84,8 млн руб. при их реальной стоимости около 500 руб.Вот это я понимаю, бизнес!
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Павел 1978
9560
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№4
06.04.2018 14:23
Цитата, isakas сообщ. №1
Что юлить и елозить. Переводите в цифру "Энергию" и не морочте ни себе, ни людям голову. Все чертежи стартовых установок, ракеты и много чего другого СССР вам оставил.утеряна технология водородного двигателя для центрального блока
Цитата, q
Собранная в единую госкорпорацию ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развитияважный этап развития - это не бюрократические движухи, а высадка на
Марсе, Луне, отправка экспедиций дальше, возврат ступени и т.д.
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