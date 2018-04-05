"Черный Орел" из Харькова оказался жутким танком-мутантом

Фото: Отвага2004

( Видео "Укроборонпром")

В ходе демонстрации харьковской бронированной ремонтно -эвакуационной машины БРЭМ-84 "Атлет" засветился странный танк, который уже прозвали украинским "Черным Орлом".

На самом деле, перед нами жуткий мутант из разработок почти двадцатилетней давности. С непонятной целью харьковчане скрестили корпус тяжелой боевой машины пехоты, БМТ-72, с башней от Т-72-120.

Фото: Отвага2004

Видно, что по сравнению с обычным Т-72 ходовая часть удлинена на один каток. Это сделано для увеличения внутреннего объема, который использовался для размещения десанта из 5 человек. Люки десантного отделения расположены сразу позади башни, перед моторно-трансмиссионным отделением.

Фото: Отвага2004

Т-72-120 создавался под стандарты НАТО. На него установили 120-мм гладкоствольную пушку с унитарным заряжанием. В нише, которую приварили к задней части башни, был смонтирован автомат заряжания на 22 выстрела. Этот танк широко рекламировался на международных выставках, но его так никто и не купил.

Реанимация этих двух бронетанковых "покойников" вызывает удивление. Совершенно непонятно для чего это сделано. Корпус и башня вместе не могут работать. Так, из-за большой ниши при развороте ствола орудия вперед люки десанта теперь перекрыты, и в них теряется всякий смысл. К тому же видно, что у люка командира удалена дистанционно-управляемая зенитная установка.

Фото: Отвага2004

По всей видимости, перед нами слепленный на скорую руку "из того, что было" макет, основная цель которого - простое участие в показе БРЭМ-84 "Атлет". Который, в свою очередь, хоть и называется новым, но был принят на вооружение в ноябре 2008 года.

Дмитрий Лемешко