"Черный Орел" из Харькова оказался жутким танком-мутантом
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Фото: Отвага2004
( Видео "Укроборонпром")
В ходе демонстрации харьковской бронированной ремонтно -эвакуационной машины БРЭМ-84 "Атлет" засветился странный танк, который уже прозвали украинским "Черным Орлом".
На самом деле, перед нами жуткий мутант из разработок почти двадцатилетней давности. С непонятной целью харьковчане скрестили корпус тяжелой боевой машины пехоты, БМТ-72, с башней от Т-72-120.
Фото: Отвага2004
Видно, что по сравнению с обычным Т-72 ходовая часть удлинена на один каток. Это сделано для увеличения внутреннего объема, который использовался для размещения десанта из 5 человек. Люки десантного отделения расположены сразу позади башни, перед моторно-трансмиссионным отделением.
Фото: Отвага2004
Т-72-120 создавался под стандарты НАТО. На него установили 120-мм гладкоствольную пушку с унитарным заряжанием. В нише, которую приварили к задней части башни, был смонтирован автомат заряжания на 22 выстрела. Этот танк широко рекламировался на международных выставках, но его так никто и не купил.
Реанимация этих двух бронетанковых "покойников" вызывает удивление. Совершенно непонятно для чего это сделано. Корпус и башня вместе не могут работать. Так, из-за большой ниши при развороте ствола орудия вперед люки десанта теперь перекрыты, и в них теряется всякий смысл. К тому же видно, что у люка командира удалена дистанционно-управляемая зенитная установка.
Фото: Отвага2004
По всей видимости, перед нами слепленный на скорую руку "из того, что было" макет, основная цель которого - простое участие в показе БРЭМ-84 "Атлет". Который, в свою очередь, хоть и называется новым, но был принят на вооружение в ноябре 2008 года.
Дмитрий Лемешко
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05.04.2018
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