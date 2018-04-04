В Калифорнии разбился военный вертолет



Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion во время учений в Калифорнии, США.

Источник: © Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Trever A. Statz Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion во время учений в Калифорнии, США.Источник: © Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Trever A. Statz

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На юге Калифорнии потерпел крушение вертолет Корпуса морской пехоты США. По предварительным данным, экипаж погиб, сообщает KYMA-TV.

"Вертолет Корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion разбился у (города) Эль-Сентро в Калифорнии приблизительно в 14:35 во вторник (00:35 мск среды) во время стандартных учений", - сказано в заявлении.

По информации военных, причина катастрофы пока не известна.

Жертвами инцидента, предположительно, стали четверо находившихся на борту членов экипажа. При этом не уточняется, являлись ли погибшие морскими пехотинцами.

Это не первый случай крушения военного вертолета в Калифорнии за последнее время. В январе недалеко от Национального учебного центра Форт-Ирвин к северо-востоку от Лос-Анджелеса разбился AH-64 Apache. Тогда погибли двое военных.