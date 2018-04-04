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Защитник "Ярсов": На что способен противодиверсионный "Тайфун-М"

05.04.2018 Российская газета 130 0
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БПДМ "Тайфун-М"
БПДМ "Тайфун-М".
Источник: Коротаев Артем / ТАСС

В ходе состоявшихся недавно широкомасштабных учений соединений ракетных войск стратегического назначения было задействовано более 300 единиц различной техники.



Как сообщает Группа информационного обеспечения РВСН, в составе специальных формирований были задействованы новые боевые противодиверсионные машины (БПДМ) "Тайфун-М". Эпизоды учебного применения данной техники продемонстрированы в сюжете, появившемся на ЛЕЙНИ-ТВ.

"Тайфун М" создавался специально для охраны мобильных комплексов стратегического назначения "Ярс". В качестве основы выбрали отлично зарекомендовавший себя БТР-82.

Бронемашину оснастили всем необходимым, чтобы противостоять диверсантам и террористам. Так, на дальних подступах противника обнаружат с помощью разведывательного беспилотника, который может контролировать территорию на расстоянии в 25 км от БПДМ.

На дальности в 6 км подозрительные транспортные средства будут "вести" уже с помощью бортовой РЛС.

Когда враг приблизится на 2-3 км, на прицел его возьмет оптико-электронная станция с тепловизионным каналом.

В распоряжении экипажа из 7 человек имеется комплект специальных датчиков, аппаратура радиохимической разведки и система подавления радиолиний управления мин и фугасов.

Противодиверсионная машина имеет дистанционно управляемый боевой модуль с 7,62 мм пулеметом ПКТ.


Алексей Моисеев
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Проекты
БПЛА
Военные учения
Тайфун

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