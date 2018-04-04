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Американский AV-8B "Харриер" II потерпел крушение в африканской вотчине Китая

05.04.2018 Военное обозрение 92 0
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Американский штурмовик AV-8B "Харриер" II потерпел накануне крушение в африканском государстве Джибути. Авиакатастрофа произошла буквально через несколько секунд после взлёта с аэродрома Джибути-Амбули. Штурмовик входил в состав американского корпуса морской пехоты и выполнял плановый тренировочный полёт.

По информации СМИ США, пилот смог катапультироваться, но при приземлении получил многочисленные травмы. Он доставлен в госпиталь на американской военной базе Кэмп Лемонье. В ближайшее время его направят на лечение в США.

Википедия

На земле пострадавших в связи с крушением американского самолёта нет.

AV-8B "Харриер" II – американский штурмовик вертикального влёта и посадки. Практический потолок – 12,7 км, практическая дальность – 2,5 тыс. км.

Нужно отметить, что Джибути превращается фактически в полигон противостояния между США и Китаем. Китайцы разворачивают в этом государстве Африки, имеющей стратегически важное расположение, свою инфраструктуру, что не могли оставить без внимания в Вашингтоне. В последние годы число американских военнослужащих в Джибути доведено до 4 тысяч человек.
04.04.2018
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Страны
Джибути
Китай
США

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