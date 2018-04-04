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Генштаб ВС РФ: гуманитарная операция в Восточной Гуте завершится через несколько дней

05.04.2018 ТАСС 93 0
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Боевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, Сирия
Боевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, Сирия.
Источник: © AFP 2018 / Abdulmonam Eassa

В этом районе остался только один город, занятый боевиками, сказал генерал-полковник Сергей Рудской

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Гуманитарная операция по оказанию помощи населению Восточной Гуты завершится в течение нескольких дней. Об этом сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он уточнил, что сейчас в этом районе остался только один город все еще занятый боевиками, продолжается их вывод, возвращаются мирные жители. "В течение нескольких дней гуманитарная операция в Восточной Гуте должна быть завершена", - сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.

Рудской добавил, что "сейчас осуществляется вывод боевиков из последнего подконтрольного незаконным вооруженным формрованиям насленного пункта - Дума".

Генерал отметил, что всего с начала гуманитарных пауз из анклава было выведено 156 тыс. 620 человек, сейчас беженцы начинают возвращаться в освобожденные от боевиков районы. По словам Рудского, на данный момент в свои дома вернулось порядка 45 тыс. человек.

Район Восточная Гута, примыкающий к Дамаску, в 2011 году заняла вооруженная оппозиция. С 2016 года находится под контролем террористических организаций "Джебхат ан- Нусра" (запрещена в РФ) и "Джейш аль-Ислам", а также связанных с ними группировок "Ахрар аш-Шам", "Фейлак ар-Рахман" и "Фаджр аль-Умма". В 2017 году район был включен в список зон деэскалации, там организована доставка еды и гуманитарной помощи.

В связи с нарушением боевиками режима перемирия правительственные войска в феврале 2018 года начали операцию по зачистке пригорода от террористов ("Дамасская сталь"). После принятия 24 февраля 2018 года Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению на всей территории Сирии боевых действий по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля были введены ежедневные гуманитарные паузы с 09:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск).
04.04.2018
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принадлежат ТАСС
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