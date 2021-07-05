Самые популярные виды кейтеринга

Доставка еды сейчас находится на пике популярности. И это относится не только к бытовому уровню, когда человеку просто некогда готовить, и он заказывает вкусный и полезный обед/ужин онлайн для себя или зашедших в гости друзей, тем более что доставка плова в москве, других основных блюд стоит совсем недорого.

Все больше компаний предпочитают организовывать корпоративное питание сотрудников, устраивать выездные кейтеринги на праздники, кофе-брейки во время переговоров, конференций и т. д.

Что необходимо заказывать на кейтеринг

Все зависит от формата кейтеринга. Рассмотрим три наиболее популярных:

Фуршет. Как правило, такой вариант применяют, когда необходимо накормить большое количество людей за довольно короткое время и при этом обеспечить свободу перемещения. При таком способе посетители едят стоя, перемещаясь между столиками с маленькой тарелкой в руках, поэтому все блюда должны быть удобными, небольшими и съедаться буквально за 1-3 укуса. В основном это различные канапе, тарталетки, шашлычки/фрукты на шпажках, рулетики и другие подобные изделия. Фуршет — самый удобный и экономичный формат для выездного мероприятия.

Барбекю. Проводится на природе, чаще всего во второй половине дня. Барбекю-кейтеринг, как правило, организуется по поводу какого-либо события, иногда просто для совместного отдыха, который хорошо влияет и на уже сложившийся коллектив, и на новых сотрудников. Для такого мероприятия стоит заказать рыбные блюда (например, запеченную на мангале форель/дорадо, шашлык из кижуча, кальмаров, креветки гриль и т. д.). Мясо тоже должно быть обязательно (классические шашлыки, люля-кебаб и др.), как, впрочем, и овощи (гриль, шашлычки и т. д.), ведь среди гостей наверняка будут вегетарианцы.

Кофе-брейк. Длительные совещания/заседания, семинары, другие деловые встречи необходимо периодически прерывать, чтобы дать людям отдых и возможность подкрепиться. Питание в таких перерывах не должно нагружать организм тяжелой пищей, но в то же время необходимо обеспечить ощущение сытости. Для этого подходят различные канапе, тарталетки, пирожки, десерты, мини-сэндвичи и т. д. И, конечно, необходимо обеспечить людей кофе, чаем, другими напитками в большом количестве.

Самый и выгодный, и беспроблемный вариант — заказать полный набор услуг в надежной компании.

Где можно заказать кейтеринг в Москве

Компания “Костис” работает в сфере доставки еды, организации фуршетов, банкетов, кофе-брейков и других вариантов питания на любых мероприятиях с 1993 года. Все блюда готовятся из свежих продуктов высокого качества и имеют соответствующие сертификаты.

Также при заказе еды можно воспользоваться скидками на весь ассортимент:

9% на новоселье/при закрытии кредита;

10% для молодоженов/в день рождения;

12% при выходе на пенсию/увольнении;

15% за развод.

Для получения достаточно предъявить подтверждающий документ.

Скидки и акции предусмотрены и для предприятий, заказывающих банкет/кейтеринг.