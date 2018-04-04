Генштаб ВС РФ: США пытаются создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата в Сирии



Бойцы СДС в Табке, Сирия.

Источник: AP Photo / Syrian Democratic Forces Бойцы СДС в Табке, Сирия.Источник: AP Photo / Syrian Democratic Forces

Начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сказал, что эти устремления "совершенно неприемлемы"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются создать на восточном берегу Евфрата в Сирии квазигосударство со своими вооруженными силами, заявил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Совершенно неприемлемы устремления США, направленные на создание квазигосударства на восточном берегу Евфрата. Мы видим, что в этих районах создаются не только местные органы власти, подконтрольные США, но и начинается формирование своих вооруженных сил", - сказал Рудской, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

Расчленение Сирии

США закладывают конфликтный потенциал в Сирии для новой масштабной войны всех против всех, добавил Рудской.

"США взяли курс на расчленение Сирии. Уже сейчас закладывают конфликтный потенциал, который рано или поздно трансформируется в новую войну, где все будут против всех", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения армии США в подконтрольной формированиям "Сил демократической Сирии" части провинции Дейр-эз-Зор "противодействуют восстановлению сирийских государственных институтов".

Число уничтоженных боевиков

Рудской добавил, что сирийская армия за все время войны в своей стране уничтожила около 65 тыс. террористов при поддержке сил России и Ирана.

"Всего в результате действий сирийских правительственных войск при поддержке России и Ирана освобождено от незаконных вооруженных формирований около 113 тыс. квадратных километров территории и 1245 населенных пунктов. Уничтожены около 65 тыс. боевиков", - сказал он.

Кроме того, в Сирии общими усилиями было разминировано 6,5 тыс. га земли, около 17,2 тыс. зданий и сооружений. Была обеспечена безопасность прохождения более 260 гуманитарных конвоев ООН.