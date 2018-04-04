Корабль "Иван Грен" возобновил государственные испытания в Балтийском море



Большой десантный корабль Иван Грен (проект 11711).

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Большой десантный корабль Иван Грен (проект 11711).Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

КАЛИНИНГРАД, 4 апр - РИА Новости. Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, возобновил государственные испытания в Балтийском море, сообщил журналистам представитель предприятия Сергей Михайлов.

"Головной БДК проекта 11711 "Иван Грен", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", вышел в Балтийское море, где возобновил выполнение программы государственных испытаний, прерванных в декабре прошлого года по техническим причинам", - сказал Михайлов.

Он добавил, что государственные испытания начались в ноябре 2017 года, однако были приостановлены заказчиком в конце декабря для решения выявленных технических проблем. К началу апреля на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ России по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что и позволило возобновить госиспытания корабля.

По словам Михайлова, для завершения испытаний запланированы два выхода в море по несколько дней каждый, во время которых сдаточная команда завода и экипаж корабля проверят функционирование систем и комплексов БДК. На борту работает также государственная приемочная комиссия Минобороны РФ. Государственные испытания планируется завершить к середине апреля, после чего начнется подготовка корабля к передаче заказчику.

БДК "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен по заказу Минобороны РФ на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. По заказу министерства обороны РФ ПСЗ "Янтарь" строит еще один корабль проекта 11711 - БДК "Петр Моргунов", который планируется к передаче флоту в конце 2018 года.