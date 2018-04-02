Выставка ArmHiTec-2018: Армения представила ударные беспилотники собственного производства
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Разведывательный БПЛА «S1».
Источник: regnum.ru
В ходе второй Международной выставки вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 были представлены новые многофункциональные армянские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Армянская компания PRO MAQ представила на международной военно-промышленной выставке ArmHiTec-2018 беспилотный летательный аппарат собственного производства Hreesh («Монстр»).
|Армянские БПЛА.
|Источник: regnum.ru
Группа компаний ProMAQ была основана в 2016 году, после апрельской войны в Карабахе. Она объединяет ряд компаний, каждая из которых имеет свою сферу ответственности — связь, система позиционирования, электроника, сбор внешнего скелета и т. д. Компания уже разработала семь-восемь моделей ударных и разведывательных беспилотников.
«Монстр» — модель ударного типа. Вес — семь килограммов, поднимаемый вес — 1,6 кг», — сказал Давид Галоян, инженер ProMAQ.
«Он предназначен для поражения целей, находящихся на расстоянии до 20 километров, а сам беспилотник летает на высоте один километр и автоматически поражает цель после обнаружения», — проинформировал Д. Галоян.
|БПЛА Hreesh (Монстр).
|Источник: regnum.ru
Что касается обнаружения со стороны противника, то, по словам инженера, тесты показали, что этот беспилотник не виден для радиолокационных систем противника.
«Беспилотник был разработан в течение двух лет. Сегодня министерство обороны очень заинтересовано им, но требования достаточно высоки, и это естественно, потому что в случае каких-либо сбоев мы имеем дело с безопасностью человека», — сказал Давид Галоян, отметив, что они разработали ещё один ударный беспилотник, который закрыт для показа.
Он также представил разработанный ими разведывательный беспилотник S1. Он довольно легкий и может взлетать с руки.
«Модель S1 чисто разведывательная, но группа разработчиков включила в него ещё одну функцию. В онлайн-режиме, нажимая на какой-либо объект, который снимает беспилотник, сразу же на экране появляются координаты этого объекта. Это очень важная функция для артиллерии. С помощью этого командир может запустить беспилотник прямо от себя и получить без человеческого вмешательства нужные координаты», — сказал Давид Галоян.
S1 поднимается на высоту до четырех километров, время полёта до двух часов.
По его словам, S1 успешно прошёл испытания, и вскоре начнется его серийное производство, а это значит, что вскоре этот БПЛА будет использоваться в Вооруженных силах Армении.
Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян, армянские беспилотники уже прошли испытания.
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02.04.2018
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