Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018



Экспозиция АО "Завод "Пластмасс", входящего в состав научно-производственного концерна "Техмаш".

Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС Экспозиция АО "Завод "Пластмасс", входящего в состав научно-производственного концерна "Техмаш".Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

О некоторых заявлениях российских оборонщиков, планах и интересах, прозвучавших на выставке вооружений и оборонных технологий в Армении, — в материале ТАСС

На международной выставке вооружений и оборонных технологий ArmHiTec 2018 в столице Армении свою продукцию представили более 94 компаний из 11 государств. Самые крупные экспозиции представили Армения и Россия.

Среди российских компаний оборонно-промышленного комплекса — "Уралвагонзавод", "Техмаш", корпорация "МиГ", концерн "Алмаз-Антей", НПО "Сплав", концерн "Созвездие" и НПО "Ангстрем". Единую экспозицию организовал "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех), глава официальной российской делегации — заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов. Традиционно компания уделяет повышенное внимание оборонным выставкам на территории стран СНГ. "Они дают компании отличную возможность представить лучшие образцы современного российского вооружения на рынках, хорошо знакомых с историей и традициями нашего оружейного дела, показать высокий уровень технологического развития нашей страны", — отмечают в "Рособоронэкспорте".

По опыту прошлой ArmHiTec, ее обширная деловая программа способствует укреплению военно-технического сотрудничества и добрососедских отношений России и Армении

Владимир Гончаров

заместитель начальника Департамента маркетинговой деятельности "Рособоронэкспорта"

Нынешняя выставка стала второй в истории, первая прошла в октябре 2016 года. После нее Россия, в частности, заключила контракт на модернизацию танков Т-72 вооруженных сил Армении до современного уровня Т-72Б4.

Что представили

На стенде российского спецэкспортера в этом году было представлено более 200 образцов продукции военного назначения, среди которых более 100 видов боеприпасов. Наибольшим потенциалом из представленных образцов вооружения и военной техники для сухопутных войск, считают в "Рособоронэкспорте", обладают бронетранспортер БТР-82А, боевая машина поддержки танков БМПТ, специальные бронированные автомобили ВПК-233136, автомобили семейства "Тайфун-К", противотанковые комплексы "Хризантема-С" и "Метис-М1", а также стрелковое оружие — автоматы Калашникова "сотой" серии и пулемет "Печенег".

Среди авиационных экспонатов — многоцелевые истребители Су-30МК и Су-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, учебно-боевой самолет Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортный Ми-171Ш и транспортно-боевой вертолет Ми-35М.

Модели самолетов МиГ-29М2 и Як-130 на стенде "Рособоронэкспорта". Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" традиционно показал зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", С-300ПМУ2 "Фаворит", зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней и малой дальности "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", "Тор-М2К" и "Тор-М2КМ", модернизированный зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1" и самоходную установку ЗСУ-23-4 "Шилка-М4". Также прошел ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками этого оружия.

Как заявили накануне выставки, "Рособоронэкспорт" начал продвижение на зарубежные рынки новейшего зенитного ракетного комплекса "Викинг" — экспортного варианта разработанного "Алмаз-Антеем" ЗРК "Бук-М3". Однако в сообщении не уточнялось, будет ли этот комплекс предлагаться потенциальным покупателям на ArmHiTec.

С собственной экспозицией участвовал и российский лидер в области боеприпасов и спецхимии — научно-производственный концерн "Техмаш". Среди его экспонатов — снаряды к реактивной системе залпового огня (РСЗО) "Град" производства НПО "Сплав". Среди боеприпасов для танковой, полевой и морской артиллерии ключевым экспонатом выставки стал 125-мм танковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом. Боеприпас предназначен для стрельбы по современным модернизированным танкам, имеющим комбинированную защиту.

Боеприпасы, РСЗО и "Ратник-3"

"Техмаш" планирует создать реактивные снаряды для систем залпового огня и авиационные бомбы, которые будут выводить из строя электронику противника с помощью электромагнитного импульса.

Это будет начинка боеприпасов. Возможно ее применение как на ствольной артиллерии, так и реактивными системами залпового огня, так и на авиационных средствах поражения

Александр Кочкин

заместитель генерального директора НПК "Техмаш"

112-мм неуправляемый осколочно-фугасный реактивный снаряд 9М521 к РСЗО "Град". Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Такие разработки уже велись ранее, но Минобороны РФ не поддержало этот проект. "Пока заказчик нам такую работу не заказывает, они удовлетворены работой наземных и воздушных средств радиоэлектронной борьбы, и в новой госпрограмме вооружения таких опытно-конструкторских работ нет. Поэтому мы себе ставим задачу в инициативном порядке разрабатывать такие образцы специального назначения", — пояснил Кочкин, добавив, что задел по этим боеприпасам уже есть.

Также в планах компании разработать еще один вид спецбоеприпасов — для ведения оптической разведки. На сегодняшний день предприятия "Техмаша" выпускают два вида специальных боеприпасов — маскировочные (создают аэрозольную завесу на поле боя) и осветительные.

Для ВДВ, морской пехоты и спецназа планируется создать малокалиберную реактивную-систему залпового огня (РСЗО) с элементами роботизации, способную, кроме наземных целей, поражать вертолеты и беспилотники. Этот проект пока не получил рабочего названия.

Мы ставим целью создать систему, которая будет с функцией не только борьбы с наземными целями, но и борьбы с воздушными целями. Поражать будет вертолеты и беспилотники в непосредственной близости — 1,5–2 км, по высоте — не более 1 км

Александр Кочкин

заместитель генерального директора НПК "Техмаш"

По его словам, РСЗО будет применять специально разработанные для нее снаряды и уже принятые на вооружение неуправляемые авиационные ракеты калибра 50–80 мм и получит элементы роботизации (возможность дистанционного управления оператором). Система получит автоматизированные перезарядку и систему ориентирования на местности.

В ходе выставки ArmHiTec 2018 стало известно, что на предварительные испытания вышла новейшая зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО". Об этом сообщил Георгий Закаменных — генеральный директор компании-разработчика самоходки ЦНИИ "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод").

Зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО". Источник: © Пресс-служба АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

Проект "Деривация-ПВО" использует шасси боевой машины пехоты БМП-3 и боевой модуль с автоматической пушкой калибра 57 мм. Машина должна бороться с самолетами и вертолетами, беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами. Также она сможет вести огонь по наземным целям.

К 2027 году планирует завершить все опытно-конструкторские работы (ОКР) по экипировке "Ратник-3". "Там разные сроки завершения. Вы должны понимать, что развитие системы экипировки — это развитие всех систем. Окончательно — до последнего винтика и болтика — мы попробуем закончить в рамках текущей ГПВ (госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы — прим. ТАСС)", — сказал директор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров.

Сейчас в рамках гособоронзаказа начинаются отдельные работы по системе поражения, управления и связи. "По системе поражения ОКР будет открыт, мы согласовали все вопросы. Еще одна идет по системам разведки наведения и дальнеметрирования", — добавил он. Также "Ратник-3" получит новый высокоточный снайперский патрон. Опытно-конструкторские работы по нему согласованы и должны начаться в этом году.

Это новый патрон. Нам необходимо создать новое баллистическое решение на полностью российских комплектующих. Это будет патрон для высокоточных снайперских винтовок

Дмитрий Семизоров

директор ЦНИИточмаш

Сейчас в войсках эксплуатируется экипировка второго поколения "Ратник". Ранее сообщалось, что новые системы "Ратника-3" будут вводиться постепенно, в том числе в существующую экипировку.

Интерес к беспилотникам

Заместитель генерального директора НПК "Техмаш" Александр Кочкин сообщил на выставке, что компания начала разработку оружия для ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). "Еще одно наше новое направление — боевая нагрузка к ударным беспилотникам, уже отдельные работы ведутся, создаем образцы", — сказал он.

Пока поступление на вооружение российской армии ударных беспилотников официально не подтверждалось, однако осенью 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что такие БПЛА поступят в Вооруженные силы уже в ближайшее время. Известно, что ОКБ им. Симонова уже создало опытный образец тяжелого ударного беспилотника, который должен выйти на госиспытания в этом году.

В свою очередь, российским проектом "зашитого" в ракету реактивной системы залпового огня "Смерча" беспилотника заинтересовался Китай. Уже ведется совместная опытно-конструкторская работа с китайской стороной. При этом проведение этих работ согласовано с российским военным ведомством в установленном порядке.

В 2017 году в НПО "Сплав" (входит в "Техмаш") сообщили, что компания в инициативном порядке проработала проект беспилотного летательного аппарата, запускаемого внутри ракеты "Смерча". Аппарат предназначен для оперативной разведки целей и может барражировать на высоте 500 м в течение 20 минут.

О "СМЕРЧЕ" Реактивная система залпового огня калибра 300 мм, разработанная в СССР специалистами ТулгосНИИточмаш (сейчас НПО "Сплав"). Находится в эксплуатации с 1987 года. Минимальная дальность стрельбы составляет 20 км, максимальная – 120 км. Ракета с беспилотником имеет дальность 90 км. Планируется, что до 2020 года завершится перевооружение реактивных артиллерийских бригад с систем "Смерч" на модернизированные "Торнадо-С".

Продвижение МиГ-35 и контракт на Ми-35

Основной продукт РСК "МиГ" для продажи за рубеж — новый истребитель МиГ-35. Хороший экспортный потенциал этого самолета ранее отмечал президент РФ Владимир Путин. Корпорация предлагает заказчикам обслуживание ранее поставленных МиГ-29, которые эксплуатируются более чем в 30 странах. Большое число имеется на вооружении стран СНГ и стран бывшего Варшавского договора, в том числе Болгарии.

Одним из крупных заказчиков нового истребителя может стать Казахстан. На авиасалоне МАКС-2017 было подписано соглашение между корпорацией и компанией "Казахстан инжиниринг" о продвижении самолета МиГ-35 на территории этой страны и о создании сервисных и производственных центров по локализации агрегатов и узлов истребителя. Однако на выставке ArmHiTec стало известно, что Россия пока не подписала с Казахстаном соответствующий контракт на поставку МиГ-35.

"Работа у нас проводится, но еще пока никаких контрактных обязательств нет", — сказал Владимир Дрожжов, замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

В ходе выставки также стало известно, что Россия подписала с Узбекистаном контракт на поставку более десяти вертолетов Ми-35. По словам замглавы ФСВТС, "сейчас идет успешная работа, и с Узбекистаном очень динамично развивается ВТС". Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС о заключении двумя странами контракта на поставку 12 таких вертолетов.

"Триумфы" для Индии

В ходе выставки ArmHiTec замглавы ФСВТС заявил, что в 2018 году Россия надеется подписать контракт с Индией на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". "Я надеюсь", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли документ подписан в этом году.

В октябре 2016 года государства заключили межправсоглашение о поставках этих систем. Ранее представители ВВС Индии заявили парламенту страны о необходимости приобретения российских зенитных ракетных комплексов, отметив, что их наличие позволит успешно отразить возможные угрозы со стороны Пакистана или КНР.

В свою очередь, возможную сделку в плане ее соответствия американскому санкционному режиму прокомментировали в Пентагоне. "В конечном итоге эти решения являются суверенными. Это решение Индия должна принять сама", — сказала на брифинге для журналистов официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт.

Летом 2017 года Конгресс США принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Он позволяет американским властям вводить санкции против клиентов российского оборонно-промышленного комплекса в случае заключения крупных сделок. Конкретный их объем при этом в законе не обозначен, это решение принимает Госдепартамент. Представители администрации США ранее утверждали, что им удалось помешать России заключить контракты на несколько миллиардов долларов.

Роман Азанов, Дмитрий Решетников