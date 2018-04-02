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В Ереване показали российские снаряды для "Града", бьющие на 40 км

03.04.2018 Вестник Мордовии 223 0
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Фото: tecmash.ru

Концерн "Техмаш", входящий в государственную корпорацию Ростех, представил на выставке "ArmHiTec-2018" в Ереване ряд интересных разработок.

Среди них - неуправляемый осколочно-фугасный реактивный снаряд 9М521 комплекса "Град" производства НПО "Сплав". Как сообщают на сайте tecmash.ru, этот боеприпас обладает повышенным могуществом. Он способен поражать различные цели, в том числе БТРы, артиллерию и командные пункты на дистанции до 40 км. Температурный диапазон применения: от -50 до +50 градусов Цельсия.

Также на выставке показали 125-мм танковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом, который может уничтожать современные танки с комбинированной броней.

Демонстрировались также 30-мм патроны с пластмассовыми ведущими устройствами, многократно повышающие живучесть стволов и стабильность баллистических параметров.
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Продукция
9М521
Компании
Ростех
Сплав НПО
Техмаш НПК

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