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Воздушно-космические силы выполнили испытательный пуск модернизированной противоракеты системы ПРО

03.04.2018 ЦАМТО 220 0
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Испытательный пуск новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М)
Испытательный пуск новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 12.02.2018.
Источник: Министерство обороны России

ЦАМТО, 2 апреля. На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Приходько заявил, что "новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время".

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты города Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
02.04.2018
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