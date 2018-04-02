Корабли ТОФ на Дальнем Востоке выполнили более 150 боевых упражнений
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Корабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2015" в Приморском крае.
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости
Экипажи провели ракетные стрельбы противолодочным оружием и постановки и траление учебных морских мин
ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Около 30 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке выполнили более 150 боевых упражнений в рамках курсовой задачи К-2. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"Корабли Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморском крае и на Камчатском полуострове продолжают отработку элементов курсовой задачи, предусматривающей действия одиночных кораблей в море по их предназначению В соответствии с планом боевой подготовки порядка 30 надводных боевых кораблей, катеров и подводных лодок ТОФ в учебных целях выполнили более 150 боевых упражнений", - сообщил он.
В частности, экипажи провели ракетные стрельбы противолодочным оружием и зенитными ракетами корабельных комплексов самообороны. Также они отработали комплексные артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, торпедные стрельбы различной сложности, провели постановки и траление учебных морских мин. Кроме того, силы флота отрабатывают противовоздушную оборону на переходе морем, морской бой с надводным кораблем условного противника, поиск и слежение заего" субмариной и ее уничтожение.
Действия боевых кораблей в Японском море и у берегов Камчатки обеспечивают около десяти вспомогательных судов и до 15 летательных аппаратов морской авиации ТОФ, в том числе противолодочные самолеты Ту-142 и ИЛ-38Н, вертолеты Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, а также беспилотные летательные аппараты.
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02.04.2018
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