Совет директоров ОАК рассмотрел результаты и планы работы корпорации
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Официальная презентационная модель разрабатываемого совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 (c) ПАО "Объединенная Авиастроительная Корпорация".
Источник: bmpd
29 марта под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось заседание совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В ходе мероприятия были рассмотрены основные показатели исполнения бюджета Группы ОАК за 2017 год, утвержден финансово-хозяйственный план и основные показатели бюджета Группы ОАК на 2018 год.
Совет директоров также рассмотрел концепцию организации инженерного центра по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), которую предстоит обсудить и согласовать с китайской стороной.
Как сообщил вице-президент корпорации по экономике и финансам ОАК Алексей Демидов, группа ОАК по итогам 2017 года, как и по итогам 2016 года, получила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Размер чистой прибыли составил 1,1 млрд. руб., что на 10% выше результата 2016 года. Выручка достигла 428,8 млрд рублей, превысив на 9% результат 2016 года. Алексей Демидов подчеркнул, что результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) будут отличаться от результатов по РСБУ. Это связано с различиями в подходах к оценке выручки, отражения себестоимости НИОКР и создания резервов.
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30.03.2018
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