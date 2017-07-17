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В России начали разработку систем для нового широкофюзеляжного авиалайнера

18.07.2017 Lenta.ru 531 0
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ШФДМС
Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016
Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com

Российская промышленность приступила к разработке ряда важнейших бортовых систем широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), создаваемого совместно с КНР. Об этом "Ленте.ру" сообщил источник в авиапроме.

Как пояснил собеседник редакции, в рамках программы ШФДМС перед холдингом "Технодинамика" поставлена задача определить технический облик более 10 бортовых систем нового лайнера. Среди них, в частности, шасси, топливная, кислородная и противопожарная системы.

По плану к концу 2017 года должна быть разработана рабочая конструкторская документация, а также выпущены прототипы отдельных узлов и агрегатов.

Ранее, в январе 2017 года, сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация совместно с китайской корпорацией COMAC приступили к проектированию перспективного ШФДМС. Первый полет совместного российско-китайского лайнера намечен на 2021 год. Макет будущего лайнера был показан на китайском авиасалоне в Чжухае осенью 2016 года.

В ноябре 2016 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров указал, что для самолета будет создаваться новый мощный двигатель на основе наработок по перспективному мотору ПД-35 — с номинальной тягой 33 тонны и максимальной до 40 тонн.

Меморандум о совместном создании широкофюзеляжного пассажирского самолета был подписан сторонами в апреле 2014 года. Согласно замыслу, новый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров должен составить конкуренцию аналогичным самолетам Airbus и Boeing, а также придти на смену отечественным самолетам Ил-96.
17.07.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Ил-96
Компании
Airbus
Boeing
COMAC
ОАК
Технодинамика
Персоны
Мантуров Денис

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