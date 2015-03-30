Бондарев заявил, что Россия никогда не нарушала Договор по открытому небу
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Виктор Бондарев.
Источник: www.globallookpress.com
По словам главы комитета Совфеда по безопасности, Москва открыта к диалогу, в том числе с НАТО, по безопасности на Балтике
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россия никогда не нарушала Договор по открытому небу и не намерена нарушать. Об этом заявил в четверг глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев на брифинге для иностранных военных атташе.
"Россия ни разу за всю историю существования этого соглашения его не нарушила. Мы и дальше не намерены его нарушать, - подчеркнул сенатор. - Обеспечение безопасности в Европе нас очень интересует. Чем надежнее и спокойнее будет в регионе, тем лучше для всех".
По его словам, Москва также открыта к диалогу, в том числе с НАТО, по безопасности на Балтике.
"Все ругали Россию, что наши военные самолеты летают без включенных транспондеров, что из-за этого могут возникнуть непредвиденные ситуации в воздухе, - отметил глава комитета. - Это не так. С апреля 2017 года все самолеты летали с включенными транспондерами. Даже если на самолете не имеется такого оборудования, мы всегда выделяем борт сопровождения".
Бондарев отметил, что страны НАТО осуществляют полеты в территориальных водах без уведомления и включенного оборудования. "Мы же всегда показываем, куда летим", - заявил он.
Договор по открытому небу
Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Его целями являются содействие открытости и транспарентности в вопросах военной деятельности, а также упрочение безопасности через меры укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба.
В практическом плане Договор по открытому небу предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными между государствами-участниками квотами наблюдательных миссий.
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29.03.2018
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