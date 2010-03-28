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Артиллеристы ЮВО начали боевое слаживание дивизионов

28.03.2018 Военное обозрение 200 0
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На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае в рамках лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями Южного военного округа (ЮВО) началось боевое слаживание дивизионов, сообщили в пресс-службе округа.

Минобороны РФ

Под руководством командиров подразделений и начальника артиллерии соединения будут проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллерии, а также дивизионные тактические учения с боевой стрельбой. Артиллерийские подразделения отработают вопросы развертывания в боевой порядок с марша, огневого поражения объектов условного противника, оперативной смены огневых позиций

- заявили в пресс-службе, добавив, что выполнять поставленные задачи артиллеристам предстоит как днем, так и ночью, в условиях действий разведывательно-диверсионных групп и применения условным противником средств радиоподавления.

Отмечается, что в ходе лагерного сбора артиллеристы ЮВО освоют новые образцы вооружения и военной техники, такие как "Мста-С", "Хоста", "Торнадо-Г", "Нона М3", а также новейший радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".

Всего на лагерный сбор привлечено около 400 военнослужащих, задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.
27.03.2018
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