Корабли Балтфлота ракетами и артиллерией уничтожили "противника" в море и в воздухе
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Корвет "Бойкий".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС
В маневрах участвовали корветы "Бойкий" и "Стойкий", малый ракетный корабль "Пассат", а также малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Уренгой"
КАЛИНИНГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Корабли Балтийского флота в ходе учений выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и морским целям, сообщил ТАСС во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.
"В маневрах в полигонах флота, расположенных в акватории Балтийского моря, были задействованы корветы "Бойкий" и "Стойкий", малый ракетный корабль "Пассат", а также малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Уренгой", - сказал он.
Артиллерийские и ракетные стрельбы производились по морскому щиту, находящемуся на значительном удалении от кораблей, и по имитированным воздушным целям, которые обозначали светящиеся снаряды, уточнил Мартов.
Малые противолодочные корабли провели также учения по поиску подводной лодки "противника".
Безопасность в районе выполнения боевых упражнений обеспечивали надводные корабли и суда обеспечения Балтийского флота, отметил собеседник.
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27.03.2018
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