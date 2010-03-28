Корабли Балтфлота ракетами и артиллерией уничтожили "противника" в море и в воздухе



Корвет "Бойкий".

Источник: © Виталий Невар/ТАСС Корвет "Бойкий".Источник: © Виталий Невар/ТАСС

В маневрах участвовали корветы "Бойкий" и "Стойкий", малый ракетный корабль "Пассат", а также малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Уренгой"

КАЛИНИНГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Корабли Балтийского флота в ходе учений выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и морским целям, сообщил ТАСС во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.

"В маневрах в полигонах флота, расположенных в акватории Балтийского моря, были задействованы корветы "Бойкий" и "Стойкий", малый ракетный корабль "Пассат", а также малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Уренгой", - сказал он.

Артиллерийские и ракетные стрельбы производились по морскому щиту, находящемуся на значительном удалении от кораблей, и по имитированным воздушным целям, которые обозначали светящиеся снаряды, уточнил Мартов.

Малые противолодочные корабли провели также учения по поиску подводной лодки "противника".

Безопасность в районе выполнения боевых упражнений обеспечивали надводные корабли и суда обеспечения Балтийского флота, отметил собеседник.