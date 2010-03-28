"К бою готов в любое время в любом месте": конструктор об истребителе J-20
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Пара истребителей J-20 открывает выставку Airshow China-2016.
Источник: theaviationist.com
Истребитель пятого поколения производства КНР J-20 готов к ведению боевых действий в любое время и в любом месте, заявил академик Китайской академии наук и главный конструктор истребителя Ян Вэй, сообщает 27 марта газета "Жэньминь жибао".
Китайский истребитель пятого поколения J-20 официально был принят на вооружение китайской армии в сентябре 2017 года, серьезно улучшив обороноспособность страны.
По словам Яна, истребитель был хорошо встречен пилотами, и они выразили свое одобрение новой машиной.
После принятия на вооружение, за время последующей эксплуатации, была подтверждена высокая производительность и надежность машины, ее скрытность от радаров и боевая эффективность. Ян отметил, что самолет поступи в серию уже в ближайшем будущем, что подтверждает его необходимость для армии.
Он также отметил, что J-20 является флагманским самолетом ВВС КНР и может на равных соперничать с самолетами пятого поколения из США и России. Он выразил надежду, что самолет сможет эффективно выполнять все поставленные задачи, когда того потребует родина.
Ян подчеркнул, что новейший самолет оснащен по последнему слову техники как в сфере электроники, так и механики. По его убеждению, Китай готов задавать направление развития военной техники во всем мире.
Как сообщало ИА REGNUM, Китай начал разработку истребителя шестого поколения, который будет оснащен по последнему слову техники и работать полностью на китайских агрегатах, в отличии от J-20, который, в частности, использует российские двигатели.
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27.03.2018
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