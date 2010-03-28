Разведчики российской военной базы в Таджикистане освоили современные приборы навигации "Грот-М"



ГЛОНАСС/GPS навигатор "Грот-М".

Источник: twower.livejournal.com ГЛОНАСС/GPS навигатор "Грот-М".Источник: twower.livejournal.com

ЦАМТО, 27 марта. Разведчики российской военной базы в Таджикистане в рамках полевого выхода освоили современные приборы навигации "Грот-М" на горном полигоне Ляур.

С военнослужащими прошли занятия по военной топографии и тактической подготовке, где они отработали навыки обращения с модернизированными малогабаритными навигационными приборами индивидуального пользования "Грот-М" системы ГЛОНАСС в горной местности.

Устройство помогает ориентироваться на местности в отрыве от основных сил, при помощи него разведывательная группа определяет свои координаты с точностью до одного метра и прокладывает до десяти различных вариантов маршрута. Новая техника позволяет разведчикам не только оперативно создавать электронные карты, но и мгновенно рассылать информацию о своем месте расположения по закрытым каналам связи всем соединениям и воинским частям, выполняющим задачи в заданном районе.

Занятия проходили, как в дневное, так и в ночное время суток в сложных погодных условиях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.