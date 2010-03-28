Заказ на арктическую платформу может быть передан "Адмиралтейским верфям"

Минприроды РФ предложило поручить строительство платформы "Северный полюс" для изучения Арктики компании "Адмиралтейские верфи", передает РИА Новости.

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Предлагается определить АО "Адмиралтейские верфи" единственным исполнителем работ по проектированию и строительству ледостойкой платформы. Верфью в инициативном порядке был изготовлен макет варианта платформы, который был представлен руководству страны в период посещения Земли Франца Иосифа в марте 2017 года,

сказал глава Минприроды Сергей Донской.

По его словам, "Объединенная судостроительная корпорация отмечает высокий уровень технологической оснащенности "Адмиралтейских верфей", наличие высококвалифицированных рабочих и инженеров, устойчивое финансовое состояние предприятия".

Окончательное же решение по подрядчику примет правительство РФ.

Ранее министр сообщал, что строительство платформы "Северный полюс", предназначенное для круглогодичных экспедиций в Арктике, должно начаться в 2019 году, а его проектирование – до июля 2018-го.

"Всесезонная научно-исследовательская платформа будет обладать высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива не менее двух-трех лет и сроком службы около 25 лет. Ее появление позволит перевести изучение Арктики и Антарктики на качественно новый уровень и создать максимально благоприятные и безопасные условия работы для исследователей", – говорится в статье.

По словам Донского, "глобальные процессы изменения климата, в том числе и постепенно уменьшающаяся толщина льда, привели к появлению объективных трудностей для организации ледовых станций "Северный полюс"". Вместе с тем такие проекты являются "важнейшим фактором обеспечения российского присутствия в высокоширотной Арктике, закрепляющим приоритет России в области проведения исследований".