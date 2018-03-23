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Росэлектроника готовится к выпуску микроконтроллера для электродвигателей на 250 млн. операций в секунду

23.03.2018 ОАО «Росэлектроника» 55 0
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Источник: http://internavigation.ru/

Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали микроконтроллер для управления электродвигателями любого типа с производительностью 250 млн. операций в секунду. Эксплуатационные испытания изделия планируется начать осенью 2018 года. В настоящее время с потенциальными потребителями обсуждается состав и функциональность периферии.


Разработчиком 32-разрядного микроконтроллера 1921ВК024 выступило воронежское АО «НИИ электронной техники» (НИИЭТ, в составе холдинга входит в концерн «Созвездие»).

Микроконтроллер предназначен для использования в системах электропривода различного типа, в том числе станков с ЧПУ, робототехники, агрегатах, применяемых в нефтегазовой промышленности, сельскохозяйственном производстве и энергетике, а также в средствах измерений, медицинском оборудовании.


Микроконтроллер осуществляет управление частотой и направлением вращения вала электродвигателя, контролем и стабилизацией крутящего момента, процессом торможения, остановкой двигателя и его отключением от электрической сети при аварийных режимах работы. Мощное производительное ядро и специально разработанная дополнительная периферия позволяют применять микроконтроллер в высокопроизводительных системах для высокоточного определения положения, направления и скорости вращения вала.


При этом объём внутрикристальной энергонезависимой памяти микроконтроллера позволяет разместить в ней управляющую программу практически любой сложности, что исключает необходимость использования внешних микросхем памяти.


В настоящее время НИИЭТ серийно выпускает 8- и 16-разрядные микроконтроллеры для управления электродвигателями.


Кроме того, предприятие выводит на рынок Ga/N-транзисторы для сетей связи 5G. Выходная мощность приборов – от 5 до 50 Вт, коэффициент усиления по мощности - от 9 до 13 дБ, КПД стока - не менее 45% на тестовой частоте 4 ГГц и 2,9 ГГц. Изделия уже прошли испытания в составе аппаратуры квадрокоптеров, радиостанций и аппаратуры локации аэропортов.
23.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Продукция
А-192
Компании
Концерн «Созвездие»
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