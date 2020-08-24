Войти
ЦАМТО

"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"

391
1
0
Продукция «Росэлектроники»
Продукция предприятий холдинга «Росэлектроника».
Источник изображения: Ростех

ЦАМТО, 21 августа. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представит около 400 разработок для вооруженных сил и гражданского рынка в рамках открытой и закрытой частей экспозиции МВТФ "Армия-2020".

Как сообщили в холдинге "Росэлектроника", в их числе – новейшие станции спутниковой и тропосферной связи, средства радиоэлектронной борьбы, системы управления роботизированными комплексами, а также медицинское оборудование для противодействия распространению опасных вирусных заболеваний. Ряд разработок будет продемонстрирован впервые.

На уличной экспозиции посетители форума смогут увидеть модернизированную наземную станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М, а также комплекс средств автоматизации пункта управления огнем минометной батареи, который позволяет сократить время выполнения огневых задач и уменьшить расход боеприпасов. Впервые будет показан мобильный комплекс противодействия беспилотникам "Атака-Трофи" на базе автомобиля УАЗ повышенной проходимости.

В павильоне "В" на стенде "Росэлектроники" Концерн "Созвездие" представит цифровые DMR-радиостанции с повышенной помехозащищенностью и системой шифрования, устойчивые к воздействию внешних факторов – вибраций, влаги, ударов и экстремальных температур. В режиме реального времени будет показана работа аппаратуры беспроводного широкополосного доступа "Степь" разработки НПП "Радиосвязь". Оборудование обеспечивает передачу данных абонентам со скоростью до 50 Мбит/с с гарантированным качеством на большие расстояния.

Также на стенде будут продемонстрированы комплекс средств связи С-111 для истребителя пятого поколения и бортовой комплекс связи по технологии интегрированной модульной авионики производства НПП "Полет".

Для обеспечения безопасности гостей форума на стенде "Росэлектроники" будут работать мобильные ультрафиолетовые обеззараживатели и рециркуляторы НПП "Салют". Основной элемент приборов – ультрафиолетовый диод с длиной волны 270 нм, обладающей бактерицидным действием.

"В этом году холдинг представляет на "Армии" не только военную продукцию, но и широкую линейку оборудования гражданского назначения. В рамках диверсификации производства нашими предприятиями разработано современное телекоммуникационное оборудование, медицинская техника, аппаратура связи, комплексы противодействия БЛА, оборудование для электроэнергетики. В ходе форума планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве, а также проведение переговоров с потенциальными заказчиками", – сообщили в холдинге.

Также на форуме будет действовать постоянная экспозиция "Росэлектроники" в демоцентре Госкорпорации "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Концерн «Созвездие»
Полёт НПП
Ростех
Росэлектроника
Салют НПП
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Медицина
Робот
РТК
Похожие новости
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
27.08.2019
"Росэлектроника" покажет на МАКС-2019 новейшие разработки для авиации и космоса
15.07.2019
73 тысячи "показных" боеприпасов
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
08.10.2014
Александр Якунин: «Наш конек – создание конкурентоспособных на мировом рынке систем связи, АСУ, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы»
1 комментарий
№1
24.08.2020 15:05
Это хорошо, что уаз продолжает на военку работать. Пока это так, им можно будет избегать перехода на кроссоверы, что все автобренды уже считай сделали. Люди хоть стали привыкать к настоящим внедорожникам
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19