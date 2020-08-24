"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"

ЦАМТО, 21 августа. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представит около 400 разработок для вооруженных сил и гражданского рынка в рамках открытой и закрытой частей экспозиции МВТФ "Армия-2020".

Как сообщили в холдинге "Росэлектроника", в их числе – новейшие станции спутниковой и тропосферной связи, средства радиоэлектронной борьбы, системы управления роботизированными комплексами, а также медицинское оборудование для противодействия распространению опасных вирусных заболеваний. Ряд разработок будет продемонстрирован впервые.

На уличной экспозиции посетители форума смогут увидеть модернизированную наземную станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М, а также комплекс средств автоматизации пункта управления огнем минометной батареи, который позволяет сократить время выполнения огневых задач и уменьшить расход боеприпасов. Впервые будет показан мобильный комплекс противодействия беспилотникам "Атака-Трофи" на базе автомобиля УАЗ повышенной проходимости.

В павильоне "В" на стенде "Росэлектроники" Концерн "Созвездие" представит цифровые DMR-радиостанции с повышенной помехозащищенностью и системой шифрования, устойчивые к воздействию внешних факторов – вибраций, влаги, ударов и экстремальных температур. В режиме реального времени будет показана работа аппаратуры беспроводного широкополосного доступа "Степь" разработки НПП "Радиосвязь". Оборудование обеспечивает передачу данных абонентам со скоростью до 50 Мбит/с с гарантированным качеством на большие расстояния.

Также на стенде будут продемонстрированы комплекс средств связи С-111 для истребителя пятого поколения и бортовой комплекс связи по технологии интегрированной модульной авионики производства НПП "Полет".

Для обеспечения безопасности гостей форума на стенде "Росэлектроники" будут работать мобильные ультрафиолетовые обеззараживатели и рециркуляторы НПП "Салют". Основной элемент приборов – ультрафиолетовый диод с длиной волны 270 нм, обладающей бактерицидным действием.

"В этом году холдинг представляет на "Армии" не только военную продукцию, но и широкую линейку оборудования гражданского назначения. В рамках диверсификации производства нашими предприятиями разработано современное телекоммуникационное оборудование, медицинская техника, аппаратура связи, комплексы противодействия БЛА, оборудование для электроэнергетики. В ходе форума планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве, а также проведение переговоров с потенциальными заказчиками", – сообщили в холдинге.

Также на форуме будет действовать постоянная экспозиция "Росэлектроники" в демоцентре Госкорпорации "Ростех".