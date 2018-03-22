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Южнокорейский беспилотный летательный аппарат большой дальности

23.03.2018 bmpd.livejournal.com 130 0
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Южнокорейский споттер под ником Fangnook распространил сделанные им 16 марта 2018 года фотографии находящегося в стадии летных испытаний первого прототипа южнокорейского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой дальности, известного под обозначением KUS-FS (Korean Unmanned System). Это первые известные снимки летного прототипа данного БЛА в открытых источниках.

Первый опытный образец южнокорейского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой дальности KUS-FS (бортовой номер "001"), 16.03.2018 (с) Fangnook / twitter.com/2008junwoo

Известно, что данный БЛА разработан при головной роли авиапромышленного дивизиона южнокорейской авиакомпании Korean Air (Korean Air Aerospace Division) при участии Агентства оборонных исследований (Аgency for Defense Development - ADD) министерства обороны Южной Кореи. Известно, что впервые заснятый теперь первый прототип KUS-FS (бортовой номер "001") совершил первый полет в 2012 году, и, к настоящему времени, судя по указанным снимкам, проходит испытания уже с полным комплектом оборудования и целевой нагрузки. Сообщается, что испытания БЛА должны быть завершены к концу 2018 года, после аппарат будет передан для войсковых испытаний ВВС Южной Кореи.

БЛА KUS-FS является весьма крупным летательным аппаратом взлетным весом до 4,5 тонн и оснащенным убирающимся шасси Длина аппарата составляет оценочно 13 метров, а размах крыла - 25 метров. Используется турбовинтовой двигатель серии Pratt & Whitney Canada PT6 мощностью около 1200 л.с. с толкающим винтом. Крейсерская скорость полета составляет около 250 км/ч, продолжительность полета - от 24 до 32 часов, оперативный потолок - до 15500 метров. Для связи с наземной станцией управления используется аппаратура спутниковой связи, одна наземная станция может управлять тремя-пятью БЛА.

БЛА штатно оснащается весьма богатым комплексом оборудования разведки, наблюдения и целеуказания, включая РЛС с синтезированной апертурой разработки компании LIG Nex1 и круглосуточную электронно-оптическую станцию разработки Hanwha System, а также аппаратуру радио- и радиотехнической разведки. Также возможно оснащение БЛА аппаратурой РЭБ и другими типами РЛС. Управляемое вооружение (вероятно, специальной разработки) общей массой до 500 кг размещается на четырех узлах внешней подвески.

Первый опытный образец южнокорейского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой дальности KUS-FS (бортовой номер "001"), 16.03.2018 (с) Fangnook / twitter.com/2008junwoo
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
LIG Nex1
Pratt&Whitney
Проекты
БПЛА

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