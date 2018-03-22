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Шойгу сравнил российскую армию с ледоколом: "Можем плыть, и плыть, и плыть"

23.03.2018 РИА Новости 169 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил культурную и научную самостоятельность российской армии.

"Мы - как ледокол. У нас все свое - можем плыть, и плыть, и плыть. У нас свои театры. У нас свои музеи и библиотеки, свои институты и университеты, свои академии, своя наука. У нас своя "Юнармия". И это все - армия нашей страны", - сказал Шойгу на церемонии награждения авторов песен в рамках всероссийского вокального конкурса "Новая Звезда".

Он отметил, что Минобороны, организуя этот конкурс, не хотело бы ни с кем конкурировать, в том числе - с телеканалами, где проводятся состязания талантливых исполнителей.

"У армии России нет конкурентов. Сегодня вы влились в этот замечательный коллектив, который слушает и слышит вас, ценит ваш талант и надеется увидеть вас на наших сценах, в военных округах, армиях и флотах", - добавил он.

Министр выразил уверенность, что департамент культуры Минобороны организует большой концертный тур участников "Новой Звезды" по гарнизонам Вооруженных сил РФ.

По словам Шойгу, конкурс продемонстрировал, что Россия богата талантливыми поэтами и композиторами.

"Спасибо авторам! Впервые вы попробовали сделать так, чтобы на этой сцене звучало не то, что мы уже слышали много раз, хотя и это тоже здорово и всегда приятно, а что-то совершенно новое, оригинальное, и это получилось", - сказал он.

"И мы, надеюсь, вся страна, поняли, что у нас в стране не два композитора и не два поэта. У нас в стране огромное количество талантливых поэтов и талантливых композиторов. Людей, от которых мы еще не успели устать. Надеемся, не устанем и дальше. Ждем от вас новых песен, новых стихов, новых мелодий и очень надеемся, что они прозвучат в первый раз именно в наших конкурсах, на наших сценах - сценах армии России", - добавил глава военного ведомства.
22.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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