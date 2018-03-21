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Судостроители Северной верфи погрузили главные двигатели на корвет «Ретивый».

21.03.2018 ПАО СЗ "Северная верфь" 442 0
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корвет "Ретивый"
Погрузка двигателей на корвет "Ретивый".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Завершена погрузка двигателей и редукторов в носовое машинное отделение корвета «Ретивый» проекта 20380. Накануне на корабль погрузили вторую пару дизель-генераторов. Через 7-10 дней судостроители выполнят погрузку главных двигателей в кормовое машинное отделение.


Теперь судостроители смогут начать поэтапный предварительный монтаж дизель-генераторов, редукторов и главных двигателей. Следующий важный этап работ – установка и сварка блоков надстройки, погрузка промежуточных и упорных валов. Сейчас на корабле ведутся достроечные работы, завершен монтаж мортир и кронштейнов валовых линий, идет подготовка к монтажу гребных валов. Судостроители готовят помещения под первичную окраску.


Спуск на воду корвета «Ретивый» запланирован на 2-ой квартал 2019 года. Передача корвета военным морякам должна состояться в 2020 году.


Погрузка двигателей на корвет "Ретивый".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Северная верфь строит пять корветов для российского Военно-Морского Флота: «Гремящий» и «Проворный» (проект 20385), «Ретивый» и «Строгий» (проект 20380), «Дерзкий» (проект 20386). Проектантом всех корветов является ЦМКБ «Алмаз», ведущий разработчик боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения.


Многоцелевые корветы предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены радиолокационный, артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы. Впервые на корабле такого небольшого водоизмещения установлен ангар, в котором может размещаться вертолет Ка-27. Корветы строятся с использованием уникальных технологий, снижающих их радиолокационную заметность. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами, у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность. Композитные материалы и сплавы разработаны одним из мировых лидеров в создании новых материалов – петербургским ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», а строительство надстройки для корветов выполняется на Средне-Невском судостроительном заводе. Опыт эксплуатации ранее построенных Северной верфью четырех корветов проекта 20380 («Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий») подтвердил правильность применения этих материалов и принципиальных конструкторских решений.


Погрузка двигателей на корвет "Ретивый".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Основные характеристики корветов проекта 20380:

  • Водоизмещение - 2200 тонн.
  • Длина - 104 м
  • Ширина - 13 м
  • Скорость - до 27 узлов
  • Дальность плавания - 3500 миль
  • Автономность - 15 суток
  • Экипаж - 99 человек.
  • Главная энергетическая установка - Два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000
  • Вооружение
    • Артиллерийское вооружение: 100-мм артиллерийская установка А-190, два 30-мм зенитных автомата АК-630М
    • Универсальный ракетный комплекс «Уран»
    • Зенитный ракетный комплекс «Редут»
    • Противолодочное вооружение: комплекс «Пакет»
    • Авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27
21.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Бойкий
Гремящий
Ка-27
Проворный
С-500
Компании
Северная верфь
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
20385
20386

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