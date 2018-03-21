Судостроители Северной верфи погрузили главные двигатели на корвет «Ретивый».



Погрузка двигателей на корвет "Ретивый".

Источник: http://www.nordsy.spb.ru/ Погрузка двигателей на корвет "Ретивый".Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Завершена погрузка двигателей и редукторов в носовое машинное отделение корвета «Ретивый» проекта 20380. Накануне на корабль погрузили вторую пару дизель-генераторов. Через 7-10 дней судостроители выполнят погрузку главных двигателей в кормовое машинное отделение.

Теперь судостроители смогут начать поэтапный предварительный монтаж дизель-генераторов, редукторов и главных двигателей. Следующий важный этап работ – установка и сварка блоков надстройки, погрузка промежуточных и упорных валов. Сейчас на корабле ведутся достроечные работы, завершен монтаж мортир и кронштейнов валовых линий, идет подготовка к монтажу гребных валов. Судостроители готовят помещения под первичную окраску.

Спуск на воду корвета «Ретивый» запланирован на 2-ой квартал 2019 года. Передача корвета военным морякам должна состояться в 2020 году.

Погрузка двигателей на корвет "Ретивый". Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Северная верфь строит пять корветов для российского Военно-Морского Флота: «Гремящий» и «Проворный» (проект 20385), «Ретивый» и «Строгий» (проект 20380), «Дерзкий» (проект 20386). Проектантом всех корветов является ЦМКБ «Алмаз», ведущий разработчик боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения.

Многоцелевые корветы предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены радиолокационный, артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы. Впервые на корабле такого небольшого водоизмещения установлен ангар, в котором может размещаться вертолет Ка-27. Корветы строятся с использованием уникальных технологий, снижающих их радиолокационную заметность. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами, у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность. Композитные материалы и сплавы разработаны одним из мировых лидеров в создании новых материалов – петербургским ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», а строительство надстройки для корветов выполняется на Средне-Невском судостроительном заводе. Опыт эксплуатации ранее построенных Северной верфью четырех корветов проекта 20380 («Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий») подтвердил правильность применения этих материалов и принципиальных конструкторских решений.

Погрузка двигателей на корвет "Ретивый". Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Основные характеристики корветов проекта 20380: