Судостроители Северной верфи погрузили главные двигатели на корвет «Ретивый».
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Погрузка двигателей на корвет "Ретивый".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Завершена погрузка двигателей и редукторов в носовое машинное отделение корвета «Ретивый» проекта 20380. Накануне на корабль погрузили вторую пару дизель-генераторов. Через 7-10 дней судостроители выполнят погрузку главных двигателей в кормовое машинное отделение.
Теперь судостроители смогут начать поэтапный предварительный монтаж дизель-генераторов, редукторов и главных двигателей. Следующий важный этап работ – установка и сварка блоков надстройки, погрузка промежуточных и упорных валов. Сейчас на корабле ведутся достроечные работы, завершен монтаж мортир и кронштейнов валовых линий, идет подготовка к монтажу гребных валов. Судостроители готовят помещения под первичную окраску.
Спуск на воду корвета «Ретивый» запланирован на 2-ой квартал 2019 года. Передача корвета военным морякам должна состояться в 2020 году.
|Погрузка двигателей на корвет "Ретивый".
|Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Северная верфь строит пять корветов для российского Военно-Морского Флота: «Гремящий» и «Проворный» (проект 20385), «Ретивый» и «Строгий» (проект 20380), «Дерзкий» (проект 20386). Проектантом всех корветов является ЦМКБ «Алмаз», ведущий разработчик боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения.
Многоцелевые корветы предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены радиолокационный, артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы. Впервые на корабле такого небольшого водоизмещения установлен ангар, в котором может размещаться вертолет Ка-27. Корветы строятся с использованием уникальных технологий, снижающих их радиолокационную заметность. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами, у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность. Композитные материалы и сплавы разработаны одним из мировых лидеров в создании новых материалов – петербургским ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», а строительство надстройки для корветов выполняется на Средне-Невском судостроительном заводе. Опыт эксплуатации ранее построенных Северной верфью четырех корветов проекта 20380 («Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий») подтвердил правильность применения этих материалов и принципиальных конструкторских решений.
|Погрузка двигателей на корвет "Ретивый".
|Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Основные характеристики корветов проекта 20380:
- Водоизмещение - 2200 тонн.
- Длина - 104 м
- Ширина - 13 м
- Скорость - до 27 узлов
- Дальность плавания - 3500 миль
- Автономность - 15 суток
- Экипаж - 99 человек.
- Главная энергетическая установка - Два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000
- Вооружение
- Артиллерийское вооружение: 100-мм артиллерийская установка А-190, два 30-мм зенитных автомата АК-630М
- Универсальный ракетный комплекс «Уран»
- Зенитный ракетный комплекс «Редут»
- Противолодочное вооружение: комплекс «Пакет»
- Авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27
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21.03.2018
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