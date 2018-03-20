Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил



Министр обороны России Сергей Шойгу.

Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Министр обороны России Сергей Шойгу.Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 20 марта. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 20 марта состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Прежде чем приступить к обсуждению вопросов повестки дня, министр обороны обратился к итогам важнейшего события последних дней – выборов президента России <…>

Особое внимание Сергей Шойгу уделил ситуации в Сирии. "Министерство обороны последовательно продолжает работу по стабилизации обстановки в этой стране", – подчеркнул он.

В настоящее время под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте.

За последние пять суток по созданным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты выведено 79655 человек, освобождено более 65% ее территории.

Основные усилия российских офицеров направлены на обеспечение безопасности выхода из блокированных районов мирных жителей, а также на организацию доставки эвакуированным сирийцам гуманитарной помощи с территории России.

В кратчайшие сроки поставлено 427 тонн продовольствия, полевые кухни и бутилированная вода, 7100 матрасов и комплектов постельного белья, 91810 продовольственных наборов. 21840 мирных жителей обеспечено горячим питанием.

Одновременно с этим в рамках гуманитарной операции в марте обеспечен проход в блокированные пригороды Дамаска трех гуманитарных конвоев ООН. Доставлено более 445 тонн грузов.

Эта работа проводится в тесном взаимодействии с ООН, Международным Комитетом Красного Креста и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем.

"Несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, ведем переговоры с лидерами вооруженных формирований с целью прекратить боевые действия и предотвратить гуманитарную катастрофу. Предпринимаемые нами шаги в целом позволили стабилизировать обстановку в пригороде Дамаска", – заявил министр обороны.

Помимо этого, отметил Сергей Шойгу, российский Центр по примирению враждующих сторон проводит гуманитарные акции и в других районах Сирии.

Они направлены на оказание медицинской помощи, доставку продуктов питания и предметов первой необходимости.

Так, через гуманитарный коридор, организованный российско-иранско-турецким координационным центром, из западной части зоны деэскалации Идлиб в провинцию Алеппо выведено 3870 человек. В Дейр-эз-Зор вернулись 25684 человека.

Министр обороны отметил, что всего с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные от террористов территории вернулось свыше 1 млн. 300 тыс. беженцев.

В то же время, подчеркнул Сергей Шойгу, российская сторона продолжает наблюдать за действиями США и стран коалиции.

Отмечается активность их вооруженных сил вокруг Сирии. Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия.

Сергей Шойгу сообщил, что за последнюю неделю пресечены три таких попытки.

"Рассчитываем, что в складывающейся обстановке наши западные партнеры при принятии решений будут руководствоваться здравым смыслом, прекратят заигрывание с террористами и присоединятся к мирным российскими инициативам в Сирии", – заявил министр обороны, отметив, что Россия, в свою очередь, будет и дальше делать все для нормализации обстановки в данном регионе и призывает заинтересованные стороны к конструктивному диалогу и совместным действиям, направленным на прекращение насилия.

Руководитель военного ведомства также остановился на Послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, где поставлены важнейшие задачи, которые предстоит решать стране в предстоящие годы.

В связи с этим Сергей Шойгу подчеркнул, что для безусловного выполнения поручений президента в План деятельности Министерства обороны до 2020 года и Государственную программу вооружения на 2018-2027 годы будут внесены соответствующие коррективы.

Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск.

По-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих, совершенствованию системы военного образования, медицинского обслуживания, решению жилищного вопроса, повышению денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала.

"Одним словом, необходимо сделать все, чтобы военная служба стала еще более привлекательной и престижной, чтобы в армию стремились подготовленные и мотивированные люди", – обозначил круг задач глава военного ведомства, отдав поручения своим заместителям до 3 апреля представить свои предложения по изменению Плана деятельности Минобороны до 2020 года и Госпрограммы вооружения до 2027 года. В свою очередь, Генштаб должен обобщить предложения и до 20 апреля составить проекты необходимых документов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.