Анды в союзниках



Военнослужащие ВС Чили.

Источник: kn3.net Военнослужащие ВС Чили.Источник: kn3.net

Вооруженные силы Чили крепятся медью и памятью о Пиночете

Территория Чили протянулась с севера на юг на 4300 километров, при этом ее ширина с запада на восток нигде не превышает двухсот. Береговая линия и сухопутная граница – по 6400 километров каждая. Оборонять такую территорию с чисто военной точки зрения нереально.

К счастью для Чили, почти вся сухопутная граница страны приходится на Анды, сложные для пехоты и почти непреодолимые для тяжелой техники. Кроме того, среди соседей нет стран с большей военной мощью. Наоборот, благодаря значительным доходам от экспорта меди в Чили созданы ВС, входящие в пятерку сильнейших в Латинской Америке. Главные поставщики вооружений традиционно идут из США с Израилем, некоторое количество техники закупается в Западной Европе и Бразилии. Собственный ВПК весьма ограничен в возможностях. Доля устаревшей техники в ВС Чили достаточно велика, но гораздо ниже, чем в большинстве латиноамериканских армий. Россия регулярно участвует в местных военных выставках, но на оружейный рынок страны пока не проникла.

“Россия регулярно участвует в местных военных выставках, но на оружейный рынок страны пока не проникла”

Сухопутные войска включают шесть пехотных дивизий – 1-ю (штаб в Антофагасте), 2-ю моторизованную (Сантьяго), 3-ю горную (Вальдивия), 4-ю (Койайке), 5-ю (Пунта-Аренас), 6-ю (Икике). Имеются четыре бронетанковые, две мотопехотные, а также две отдельные бригады – ССО "Лаутаро" и армейской авиации.

Танковый парк состоит из 172 современных немецких "Леопард-2А4" и 105 устаревших "Леопард-1А5" и является сильнейшим в Латинской Америке. Имеется 23 БРМ (8 американских М113CR, 15 французских VAP), 411 БМП (266 немецких "Мардер", 145 голландских AIFV) и не менее 700 БТР: американские М113А1/2 (472 единицы), швейцарские "Пираньи" (205) и "Роланды" (20, французские VBCL – 21). Артиллерия включает 59 САУ (48 американских М109, 11 старых французских AMX Mk F3), 82 буксируемых орудия (16 американских M101A1, 54 итальянских М-56, 12 израильских М-68 и М-71), более 900 минометов (в основном собственных FAMAE, в том числе самоходных, 300 американских M-29 и др.), 10 израильских РСЗО LAR-160. Есть 55 новейших израильских ПТРК "Спайк". В войсковой ПВО – 2 французских ЗРК "Кроталь", 8 английских ПЗРК "Блоупайп", 40 израильских ЗСУ ТСМ-20 (на шасси БТР "Пиранья"). Имеется довольно многочисленная армейская авиация и ее "филиал" – авиация корпуса карабинеров. На вооружении – около 60 легких самолетов (главным образом американских) и более 30 вертолетов.

ВВС включают 5 авиабригад: 1-ю (ВВБ "Лос-Кондорес", Икике), 2-ю (ВВБ "Пудауэль", Сантьяго), 3-ю (ВВБ "Эль-Тепуаль", Пуэрто-Монт), 4-ю (ВВБ "Чабунко", Пунта-Аренас), 5-ю (ВВБ "Серро-Морено", Антофагаста).

Ударная авиация состоит из легких штурмовиков – 12 бразильских А-29В (ЕМВ-314), порядка 20 испанских А-36 (С-101). Основу боевой мощи ВВС составляют истребители – 46 относительно современных F-16 и 12 старых американских F-5. Имеются 5 разведчиков О-2А, 2 заправщика KC-135Е и 2 КС-130R, 1 самолет ДРЛО на базе "Боинга-707". Транспортников много – по большей части американского производства: 5 С-130, 4 "Цессна-525", 10 РА-28, 1 "Боинг-767", 2 "Боинга-737", 2 "Гольфстрима-4", 2 "Лирджета-35А", а также 13 канадских DHC-6 и 3 испанских С-212. Учебные самолеты: 6 американских SR-22Т, до 40 Т-35. Насчитывается более 40 вертолетов, все – американские: 1 S-70A, до 18 UH-1, 5 "Белл-206", 17 "Белл-412".

Наземная ПВО включает 3 батареи норвежского ЗРК NASAMS, 12 французских ЗРК "Мигаль" (4 ПЗРК "Мистраль" на джипе), 44 американских ЗСУ М163 (20 мм), 90 зенитных орудий (66 американских М167, 24 швейцарских GDF-005).

ВМС и объединенная с ними береговая охрана в организационном плане делятся на 5 военно-морских зон: 1-ю (Вальпараисо), 2-ю (Талькауано), 3-ю (Пунта-Аренас), 4-ю (Икике), 5-ю (Пуэрто-Монт).

В составе ВМС 4 ПЛ: 2 новейшие типа "Каррера" (французские "Скорпен"), 2 достаточно современные "Томпсон" (немецкие проекта 209/1300). Основой надводных сил являются фрегаты: 3 новейших "Альмиранте Кокрейн" (английские "Норфолк"), 2 "Капитан Прат" (голландские "Якоб ван Хеемскерк"), 2 "Альмиранте Риверос" (голландские "Карел Доорман"), 1 "Вильямс" (английский "Бродсуорд"). Их дополняют 3 ракетных катера "Касма" (израильские "Саар-4"). Патрульные корабли и сторожевые катера весьма многочисленные: 6 "Ортиз", 4 "Пилото Пардо" (OPV-80), 8 "Грумете Диаз" (израильские "Дабур"), еще до 100 – в береговой охране. Десантные силы включают современный ДТД "Саргенто Алдеа" (французский "Фудр"), 2 ТДК "Ранкагуа" (французские "Батрал"), 1 десантную баржу "Эликура", транспорт "Акилес". Морская авиация имеет в составе 14 патрульных и разведывательных самолетов (3 испанских С-295МРА, 4 бразильских ЕМВ-111, 2 американских Р-3АСН, 5 О-2А), 8 учебных (швейцарские РС-7) и вертолеты: 5 французских противолодочных AS532SC, около 20 многоцелевых и транспортных (2 французских AS332L, 5 AS365N, 3 SA365F1, до 2 американских "Белл-412", 5 "Белл-206", 4 немецких Во-105СВS).

Морская пехота состоит из амфибийной экспедиционной бригады и двух групп защиты ВМБ. На вооружении имеет 30 английских легких танков "Скорпион", до 100 БТР (40 шведских Bv206, до 30 американских LVTP-5 и, возможно, 25 швейцарских "Роланд"), 40 буксируемых орудий, 8 минометов.

В целом Чили в экономическом, политическом и военном отношении является, пожалуй, наиболее устойчивой страной Латинской Америки. Видимо, диктатура Пиночета даром не прошла.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 11 (724) за 20 марта 2018 года