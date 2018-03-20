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Испытания новых российских "Терминаторов" попали на видео

20.03.2018 Российская газета 448 1
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БМПТ-72 «Терминатор-2»
БМПТ-72 «Терминатор-2».
Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уралвагонзавод на свой странице в соцсети "ВКонтакте" показал новые боевые машины огневой поддержки - "Терминаторы". Их в рамках гособоронзаказа делают для Минобороны Российской Федерации.

Машины почти готовы, только осталось установить на них пусковые контейнеры, а потом покрасить. "Терминаторы" "обули" в новые гусеницы, которые производят на Омском заводе транспортного машиностроения. Именно это предприятие - единственное в стране - обладает уникальной полностью роботизированной сборочной линией по производству гусеничных лент для всех типов имеющейся и перспективной бронетехники.



Раньше гусеницы собирали буквально вручную. С вводом новой автоматизированной линии сократили ручной труд, повысили качество и снизили затраты. А надежность гусениц проверяют на уникальном стенде. Он двухпозиционный, имеет одинаковые механизмы на левом и правом борту для независимой обкатки одной или двух лент даже разных типоразмеров. Контроль усилия натяжения гусениц проходит дистанционно с помощью электронного датчика с автоматической регистрацией результатов и возможностью просмотра процесса.

На видео демонстрируют мощь танковых охранников как в сборочном цеху, так и на полигоне.

"Терминатор" - боевая машина огневой поддержки танков. Действует в составе танковых формирований, поражает противотанковые средства противника. Машина оснащена гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием.


Светлана Цыганкова
19.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
Гособоронзаказ
Робот

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
VK
844
№1
20.03.2018 07:02
ну и что? Вот показали бы пушку, которая стреляет на 5 км с точностью снайпера, вот это была бы фишка. Или супер-точную работу стабилизаторов. Так чтобы машина выписывала круги, а пушки точно молотили бы хотя бы на километр, в дом попадали.

Ну или, если всё из старых компонентов и технологий, то пусть тогда покажут массовое производство, где хотя бы каждый час с конвейера сходит новый "терминатор". Ил д/у управление. А так, ну ничего нового в этих машинах не вижу. И не впечатляют они ни капли. Конечно это серьёзное оружие, но после "замаха на рубль" в виде Т-15, такие терминаторы не впечатляют.
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