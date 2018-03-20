Испытания новых российских "Терминаторов" попали на видео



БМПТ-72 «Терминатор-2».

Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости БМПТ-72 «Терминатор-2».Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уралвагонзавод на свой странице в соцсети "ВКонтакте" показал новые боевые машины огневой поддержки - "Терминаторы". Их в рамках гособоронзаказа делают для Минобороны Российской Федерации.

Машины почти готовы, только осталось установить на них пусковые контейнеры, а потом покрасить. "Терминаторы" "обули" в новые гусеницы, которые производят на Омском заводе транспортного машиностроения. Именно это предприятие - единственное в стране - обладает уникальной полностью роботизированной сборочной линией по производству гусеничных лент для всех типов имеющейся и перспективной бронетехники.

Раньше гусеницы собирали буквально вручную. С вводом новой автоматизированной линии сократили ручной труд, повысили качество и снизили затраты. А надежность гусениц проверяют на уникальном стенде. Он двухпозиционный, имеет одинаковые механизмы на левом и правом борту для независимой обкатки одной или двух лент даже разных типоразмеров. Контроль усилия натяжения гусениц проходит дистанционно с помощью электронного датчика с автоматической регистрацией результатов и возможностью просмотра процесса.

На видео демонстрируют мощь танковых охранников как в сборочном цеху, так и на полигоне.

"Терминатор" - боевая машина огневой поддержки танков. Действует в составе танковых формирований, поражает противотанковые средства противника. Машина оснащена гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием.

Светлана Цыганкова