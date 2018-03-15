Диверсификация оборонных предприятий потребует изменений в налоговом и тарифном законодательстве - первый зампред фракции "Единой России"



Города России. Владивосток. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Города России. Владивосток. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Для диверсификации оборонной промышленности в РФ необходимо менять налоговое законодательство, нормы, регулирующие формирование тарифов и условия кредитования, заявил первый замглавы фракции "Единой России" в Госдуме Виктор Пинский во Владивостоке на встрече с руководителями приморских предприятий ОПК.

"Процесс формулирования консолидированного мнения оборонщиков о диверсификации еще идет. Но все убеждены, что нужны комплексные изменения законодательства: в налоговой сфере, кредитовании, по-другому должны формироваться тарифы", - приводит в четверг слова В.Пинского пресс-служба фракции.

Депутат отметил, что "убийственным" для отрасли участники встречи назвали 275-й федеральный закон ("О государственном оборонном заказе"), так как заключение договоров, согласно его требованиям, растягивается на полгода, а на само выполнение заказа предприятию остается три месяца".

"Серьезные нарекания к 223-му ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") и 44-му ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") законам", - сказал парламентарий.

По его словам, "все сошлись на мысли, что гражданская часть производства оборонщиков должна быть наукоемкой и рассчитанной на экспорт".

"Попытки производить гражданскую продукцию на дальневосточный рынок потерпели неудачу из-за низкой емкости рынка, а потребности европейской части России полностью закрывают предприятия, расположенные там же", - добавил В.Пинский.

Он полагает, что "в случае с Дальним Востоком для диверсификации крайне важно удешевление электроэнергии".

"Участники встречи также убеждены, что льготы резидентов Свободного порта и ТОРов должны автоматически распространяться на уже существующие на этих территориях оборонные производства. Иначе конкурировать с китайскими производителями на международном рынке не получится", - сказал В.Пинский.

В свою очередь один из участников дискуссии, управляющий директор ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс", председатель Приморского регионального отделения "Союза машиностроителей России" Юрий Денисенко высказал мнение, что законодатель должен поставить предприятия ОПК в равные условия с другими игроками отечественного рынка.

"Оборонно-промышленные предприятия края должны и способны выпускать не банальные ведра, сковородки и тазы, как это было в 90-х, а беспилотники, робототехнику и другую высокотехнологичную, наукоемкую продукцию. Для этого у оборонщиков есть и современные технологии, и интеллектуальный ресурс, и кадровые возможности. Проблема - сложно конкурировать с гражданскими предприятиями: тарифы и другие накладные расходы делают высокой себестоимость нашей продукции", - сказал Ю.Денисенко.

Участники встречи также пожаловались на "зашкаливающее число проверок". Так, отмечалось, что "только в ПАО "ААК "Прогресс" в 2017-м году состоялось 100 таких проверок, предприятие предоставило надзорным органам 12000 страниц отчетных документов".

Предложения приморских оборонщиков вместе с предложениями их коллег со всей страны станут основой для разработки изменений в федеральное законодательство, которые подготовит межфракционная рабочая группа Госдумы по диверсификации ОПК. Решение о ее создании Совет Думы принял 25 января 2018 года.

Координирует эту работу первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.

Стратегическую задачу повысить долю гражданской продукции на предприятиях ОПК поставил президент России Владимир Путин.