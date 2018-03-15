Зенитчики ЮВО провели учение по уничтожению крылатых ракет
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Военнослужащие зенитного подразделения 150 мотострелковой дивизии Южного округа на полигоне Капустин Яр (Астраханская обл.) уничтожили крылатые ракеты из зенитных ракетных систем "Тор-М2", передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.
http://www.oborona.ru
Боевые расчеты ЗРС "Тор-М2" в течение одного месяца в полевых условиях совершенствовали навыки по развертыванию и приведению в готовность к применению зенитных ракетных систем, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности,
говорится в релизе.
Сообщается, что "в ходе зачетных боевых стрельбы было израсходовано до десяти ракет, поражены при этом 100% мишеней – имитаторов воздушных целей типа "Саман", имитирующих низколетящие и высокоскоростные воздушные цели".
По завершении стрельб военнослужащие "совершили марш комбинированным способом на расстояние более 500 км, в том числе в составе механизированных колонн и железнодорожным транспортом из Астраханской области в пункт постоянной дислокации" в Ростовскую область.
К зачетным стрельбам были привлечены около 200 зенитчиков, задействовано более 50-ти единиц техники.
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15.03.2018
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