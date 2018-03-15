Шойгу сообщил о планах начать серийное производство боевых роботов



Министр обороны России Сергей Шойгу.

Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Министр обороны России Сергей Шойгу.Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

[b]Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Серийное производство боевых роботов для Вооруженных сил РФ может начаться в этом году, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы начали создавать боевых роботов. Заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство", - заявил С.Шойгу на форуме "Россия - страна возможностей".

"Почему в ближайшем будущем? Это реализуется сегодня и реализуется довольно энергично", - сказал С.Шойгу.

Он сообщил, что уже завершились работы по созданию робототехники для разминирования.

С.Шойгу заявил, что несколько лет назад в российской армии было 160 беспилотных летательных аппаратов, сейчас их почти 1,8 тысячи.

Ранее в Главном управлении научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны сообщили, что российская армия примет на вооружение боевых роботов. Как заявил "Интерфаксу" начальник управлений инновационных исследований ГУНИД Минобороны РФ полковник Олег Помазуев, в войска поступит роботехнический комплекс "Нерехта".

В декабре прошлого года "Нерехта" прошла испытания в зимних условиях в 467-м межвидовом окружном учебном центре Западного военного округа. По данным Минобороны, цель испытаний - определить "место боевого робота в структуре подразделений Сухопутных войск при ведении общевойскового боя".

В том же месяце командованию Сухопутных войск РФ продемонстрировали многофункциональный робототехнический комплекс для решения задач обеспечения боевых действий сухопутных войск "Кунгас".

Российские военные также испытывают боевого робота "Уран-9". Весной 2017 года телеканал "Звезда" сообщил, что испытания робота находятся на завершающей стадии.

Еще один боевой робот "Соратник" разработан концерном "Калашников". По данным концерна, робот не будет производиться серийно, однако отработанные на нем конструкторские решения могут быть использованы при создании других роботов.

Кроме того, сообщалось о создании российских боевых роботов "Арго" и "Платформа-М". Последний использовался военной полицией Тихоокеанского флота на антитеррористических учениях в 2016 году.

В марте прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью "Интерфаксу" анонсировал поступление в российскую армию боевых роботов.

"Задача - вывести нашего человека из сектора поражения на безопасное расстояние, но так, чтобы он сам видел врага и был способен его поразить. Наша цель - превратить военнослужащего в оператора робототехнической системы, способной выполнять любые боевые задачи", - сказал Д.Рогозин.

"Прогресс будет двигаться именно в этом направлении: в максимальном развитии искусственного разума, робототехнических средств, в том числе беспилотных. Война будущего будет очень технологичной, очень высокоточной и очень дистанционной", - заявил вице-премьер.

Боевой робот "Нерехта" разработан ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева" совместно с Фондом перспективных исследований. Как сообщили "Интерфаксу" на предприятии, для "Нерехты" разработаны три модуля: боевой, артиллерийской разведки и транспортный. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом "Корд" или 7,62-мм танковым пулеметом "Калашникова". Модуль также может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М. Прорабатывается также вариант оснащения робота тяжелым вооружением, в том числе противотанковыми ракетами.

"Соратник" может использоваться в качестве машины для огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов и топлива и эвакуации раненых. При весе до 7 тонн он может развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой радиовидимости радиус действия машины составляет до 10 км. Боевой модуль робота предусматривает установку различных видов вооружения, в частности, пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомет типа АГ-17А и 40-мм автоматический гранатомет

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" разрабатывается АОА "766 УПТК". Робот предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. "Уран-9" способен поражать цели на расстоянии до 5000 метров в дневное время и 3000 метров ночью. На вооружении 12-тонного комплекса стоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы "Шмель-М" и комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами.

Росгвардия также рассматривает вопрос о принятии на вооружение боевых роботов. Первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Меликов сказал в феврале "Интерфаксу", что применение роботов Росгвардией имеет "свою специфику", отличную от Минобороны. По его словам, в Росгвардии роботы могли бы решать "вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью, в том числе объектов".