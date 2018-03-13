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«Рособоронэкспорт» представляет военно-морское вооружение в Катаре

14.03.2018 Ростех 469 0
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Макет ПЛ "Амур-1650"
Стенд российской компании "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) на выставке Euronaval 2014. Макет подводной лодки "Амур-1650".
Источник: Ирина Калашникова / ТАСС

«Рособоронэкспорт» организует российскую экспозицию на Международной военно-морской выставке DIMDEX 2018, которая с 12 по 14 марта проходит в Катаре. В выставке также принимают участие ведущие мировые оборонные предприятия из США, Великобритании, Германии, Италии, Китая и других стран.


Как сообщил заместитель гендиректора компании Сергей Ладыгин, который возглавляет делегацию «Рособоронэкспорта» на выставке, на DIMDEX представлено более 200 современных образцов отечественной продукции военного назначения.


«Рособоронэкспорт представит в Катаре российское оружие, которое не уступает, а по некоторым параметрам превосходит продвигаемые образцы основных мировых производителей продукции военного назначения. Надежность, качество и высокие боевые характеристики нашего оружия подтверждены в реальных условиях в ходе проведения антитеррористической операции в Сирии. Данное обстоятельство позволяет нашим партнерам объективно оценивать российское вооружение и военную технику, в том числе при принятии решения о его приобретении», – добавил он.


Надежность, качество и высокие боевые характеристики нашего оружия подтверждены в реальных условиях в ходе проведения антитеррористической операции в Сирии

Сергей Ладыгин,

замгендиректора «Рособоронэкспорта»


На DIMDEX 2018 представлены малый сторожевой корабль проекта 20382 «Тигр», сторожевой корабль «Гепард-3.9», океанский патрульный корабль «Гепард-5.1», ракетный корабль проекта 21635 «Сарсар», патрульный корабль проекта 22160, противоминный корабль базовой зоны проекта 12701 «Александрит-Э», судно для спасения экипажей аварийных подводных лодок проекта 21301, большой десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр», скоростной транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510.


Ожидается повышенное внимание иностранных заказчиков к дизель-электрическим подводным лодкам проекта 636, «Амур-1650», а также к малым подводным лодкам прибрежного действия на базе проекта «Пиранья».


Из числа комплексов вооружения кораблей и подводных лодок представлены интегрированные ракетные системы «Калибр-ПЛЭ» (Club-S) и «Калибр-НКЭ» (Club-N), 100-мм корабельный артиллерийский комплекс «Универсал-Пума», 57-мм корабельная артиллерийская установка АУ-220М, морской автоматизированный зенитный артиллерийский комплекс «Пальма» с зенитными управляемыми ракетами «Сосна-Р», универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2, малогабаритный противолодочный комплекс МПТК «Пакет-Э/НК» с антиторпедой, морские донные мины и морская шельфовая мина МШМ, самоходный телеуправляемый искатель – обозначатель мин «Маевка-Э», интегрированная система поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ-Э», а также береговые ракетные комплексы «Бал-Э» и «Бастион».


В рамках выставки представители «Рособоронэкспорта» проведут презентации ключевых и вызывающих наибольший интерес в регионе образцов вооружения и военной техники для военно-морских сил. Кроме того, запланирована насыщенная деловая программа, предусматривающая переговоры с представителями вооруженных сил и бизнес-структур Катара и других стран региона.
13.03.2018
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принадлежат Ростех
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Италия
Катар
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
3М-54
Club-N
Club-S
Амур-1650
АУ-220М
Бал РК
Бастион
Гепард 3.9
Зубр
ПТ-76
Компании
РОЭ
Проекты
12322 Зубр
20382 Тигр
636.3
865 Пиранья
877 Палтус
Piranha
Калибр КР

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