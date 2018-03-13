Глава Генштаба ВС РФ обсудил ситуацию в Сирии с главой Комитета начальников штабов ВС США



Валерий Герасимов. Источник: РБК.ру. Валерий Герасимов. Источник: РБК.ру.

Отмечается, что Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд договорились поддерживать контакты

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил во вторник ситуацию в Восточной Гуте в телефонном разговоре с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом, сообщили в Минобороны РФ.

"13 марта 2018 года по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом. Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в Сирийской Арабской Республике, а также обстановка в Восточной Гуте", - сказали в Минобороны.

"Генерал армии Валерий Герасимов и генерал Джозеф Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты", - добавили в ведомстве.

Ранее во вторник Герасимов рассказал о готовящейся в Сирии провокации против правительственных войск с использованием химоружия, последствием которой может стать ракетно-бомбовый удар США по Дамаску. Он заявил, что Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против вероятного ракетного удара США, если возникнет угроза находящимся там российским военным.