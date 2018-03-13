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Глава Генштаба ВС РФ обсудил ситуацию в Сирии с главой Комитета начальников штабов ВС США

14.03.2018 ТАСС 292 0
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Валерий Герасимов. Источник: РБК.ру.

Отмечается, что Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд договорились поддерживать контакты

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил во вторник ситуацию в Восточной Гуте в телефонном разговоре с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом, сообщили в Минобороны РФ.

"13 марта 2018 года по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом. Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в Сирийской Арабской Республике, а также обстановка в Восточной Гуте", - сказали в Минобороны.

"Генерал армии Валерий Герасимов и генерал Джозеф Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты", - добавили в ведомстве.

Ранее во вторник Герасимов рассказал о готовящейся в Сирии провокации против правительственных войск с использованием химоружия, последствием которой может стать ракетно-бомбовый удар США по Дамаску. Он заявил, что Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против вероятного ракетного удара США, если возникнет угроза находящимся там российским военным.
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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