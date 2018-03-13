Макет ракеты "Сармат" для проведения испытаний имеет полные массово-габаритные характеристики, но без боевого оснащения - командующий РВСН
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Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник: © Минобороны РФ
Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Макет новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" для проведения испытаний имеет все характеристики по массе и габаритам, но не имеет боевого оснащения, сообщил во вторник командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Макетом" в ракетных войсках стратегического назначения называется предназначенная для проведения испытаний ракета, имеющая полные массово-габаритные характеристики, но без боевого оснащения", - сказал журналистам С.Каракаев, комментируя предстоящие испытания на космодроме Плесецк.
Ранее во вторник С.Каракаев сообщил, что макет комплекса "Сармат" доставлен на испытательный космодром, он загружен в шахтную пусковую установку.
"В настоящее время проводятся монтажно-сборочные работы, организована подготовка к проведению электрических проверок и заправки изделия компонентами ракетного топлива", - сказал С.Каракаев на совещании в Минобороны РФ.
Готовится очередное бросковое испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил на совещании во вторник начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом осуществляется подготовка очередного броскового испытания", - сказал В.Герасимов.
В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний "Сармата". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО "Сатана").
"Нет никаких сомнений в том, что к сроку окончания ресурсных возможностей "Воеводы" мы получим взамен новую ракету "Сармат". Подразумевается, что она в отличие от своих предшественниц может быть оснащена ещё и гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему её перехвата со стороны противоракетных систем", - сказал на этой неделе заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".
В прошлом декабре командующий РВСН РФ С.Каракаев заявлял, что самая РС-20В "Воевода" останется в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения до 2024 года. С.Каракаев тогда сообщил, что намечены пути по продлению срока эксплуатации "Воеводы", что обеспечит несение боевого дежурства комплексом до 2025-2027 годов.
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13.03.2018
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