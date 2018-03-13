Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Макет ракеты "Сармат" для проведения испытаний имеет полные массово-габаритные характеристики, но без боевого оснащения - командующий РВСН

14.03.2018 Интерфакс-АВН 270 0
0
Понравилась новость?
 0
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник: © Минобороны РФ

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Макет новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" для проведения испытаний имеет все характеристики по массе и габаритам, но не имеет боевого оснащения, сообщил во вторник командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Макетом" в ракетных войсках стратегического назначения называется предназначенная для проведения испытаний ракета, имеющая полные массово-габаритные характеристики, но без боевого оснащения", - сказал журналистам С.Каракаев, комментируя предстоящие испытания на космодроме Плесецк.

Ранее во вторник С.Каракаев сообщил, что макет комплекса "Сармат" доставлен на испытательный космодром, он загружен в шахтную пусковую установку.

"В настоящее время проводятся монтажно-сборочные работы, организована подготовка к проведению электрических проверок и заправки изделия компонентами ракетного топлива", - сказал С.Каракаев на совещании в Минобороны РФ.

Готовится очередное бросковое испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил на совещании во вторник начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом осуществляется подготовка очередного броскового испытания", - сказал В.Герасимов.

В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний "Сармата". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО "Сатана").

"Нет никаких сомнений в том, что к сроку окончания ресурсных возможностей "Воеводы" мы получим взамен новую ракету "Сармат". Подразумевается, что она в отличие от своих предшественниц может быть оснащена ещё и гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему её перехвата со стороны противоракетных систем", - сказал на этой неделе заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".

В прошлом декабре командующий РВСН РФ С.Каракаев заявлял, что самая РС-20В "Воевода" останется в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения до 2024 года. С.Каракаев тогда сообщил, что намечены пути по продлению срока эксплуатации "Воеводы", что обеспечит несение боевого дежурства комплексом до 2025-2027 годов.
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-20
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Проекты
NATO
ГЗЛА
Плесецк

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 22:10
  • 35
Российские военные примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям в случае угрозы военнослужащим в САР - Герасимов
  • 14.03 22:06
  • 14
Минобороны опубликовало 150 самых популярных названий для нового оружия РФ
  • 14.03 22:05
  • 18
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 14.03 21:58
  • 25
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 14.03 20:36
  • 2
Еще полетаем
  • 14.03 20:34
  • 2
В Совфеде заявили об уничтожении всех запасов газа «Новичок»
  • 14.03 20:14
  • 4
Китай строит собственный грузовой космоплан
  • 14.03 19:53
  • 3
Десять сабель
  • 14.03 19:41
  • 84
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 14.03 19:30
  • 27
ОДК-Пермские моторы и «Иркут» подписали договор о поставке новейших российских двигателей ПД-14 для авиалайнера МС-21
  • 14.03 18:49
  • 10
Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК
  • 14.03 18:33
  • 2
Свет в конце полета
  • 14.03 18:13
  • 1
Пять китайских автомобилей которые удивили весь мир
  • 14.03 17:48
  • 77
"Кинжальный" огонь
  • 14.03 17:23
  • 2
Выбрать название новому российскому оружию можно будет до 16 марта - Минобороны РФ
другие обсуждаемые темы