Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Мединский открыл в Кирове детский космический центр с виртуальной МКС

14.03.2018 ТАСС 201 0
0
Понравилась новость?
 0
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский.
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Для министра культуры и губернатора Кировской области экскурсию по ДКЦ провел дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Савиных

КИРОВ, 13 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Кировской области Игорь Васильев открыли во вторник в Кирове Детский космический центр (ДКЦ), аналогов которому нет в России.

Васильев поблагодарил министра за помощь в создании ДКЦ. "Хотелось бы, чтобы из мальчишек, которые будут здесь заниматься, вышло как можно больше лётчиков, космонавтов и конструкторов", - сказал Мединский.

В свою очередь летчик-космонавт СССР, дважды герой Советского Союза, почетный гражданин Кирова Виктор Савиных рассказал, что в городе восстановили дом-музей Константина Циолковского, а теперь здесь открыли и Детский космический центр. "Надеемся, что мы сделали все хорошо", - отметил он.

О космическом центре

Как пояснили в пресс-службе Минкультуры, ДКЦ сочетает современный цифровой планетарий, экспозиционные залы, тренажерный комплекс [на похожем оборудовании космонавты обучаются в Центре управления полетами]. "Полный объем тренажеров (виртуальная Международная космическая станция (МКС), Союз-ТМА - прим. ТАСС) имеется только в ДКЦ", - отмечается в справке ведомства.

На первом этаже ДКЦ расположен "Клуб юных космонавтов". "Здесь представлен виртуальный аналог Международной космической станции, где учащиеся могут оказаться внутри станции в состоянии невесомости, перемещаясь по разным ее частям, как это делают космонавты, летать по отсекам, а также работать с оборудованием, решать различные задачи, в том числе и внештатные, например, потушить пожар", - отмечается в справке. Виртуальный аналог центра управления полётами позволит контролировать процесс космического полёта, его состояние и длительность.

С помощью виртуального аналога космического корабля "Союз-ТМА" участники клуба будут учиться состыковываться с Международной космической станцией. Отработать приземление в спускаемом аппарате учащиеся смогут в физическом аналоге космического корабля "Союз-ТМА".

На втором этаже ДКЦ расположен экспозиционный зал, где сейчас работает выставка, посвящённая Виктору Савиных. История его полёта стала основой для фильма Клима Шипенко "Салют-7", который отметили премией "Золотой орёл".

Савиных лично провёл экскурсию по экспозиции для губернатора Кировской области и министра культуры.
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Салют ОрС
Союз ПКК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 22:10
  • 35
Российские военные примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям в случае угрозы военнослужащим в САР - Герасимов
  • 14.03 22:06
  • 14
Минобороны опубликовало 150 самых популярных названий для нового оружия РФ
  • 14.03 22:05
  • 18
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 14.03 21:58
  • 25
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 14.03 20:36
  • 2
Еще полетаем
  • 14.03 20:34
  • 2
В Совфеде заявили об уничтожении всех запасов газа «Новичок»
  • 14.03 20:14
  • 4
Китай строит собственный грузовой космоплан
  • 14.03 19:53
  • 3
Десять сабель
  • 14.03 19:41
  • 84
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 14.03 19:30
  • 27
ОДК-Пермские моторы и «Иркут» подписали договор о поставке новейших российских двигателей ПД-14 для авиалайнера МС-21
  • 14.03 18:49
  • 10
Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК
  • 14.03 18:33
  • 2
Свет в конце полета
  • 14.03 18:13
  • 1
Пять китайских автомобилей которые удивили весь мир
  • 14.03 17:48
  • 77
"Кинжальный" огонь
  • 14.03 17:23
  • 2
Выбрать название новому российскому оружию можно будет до 16 марта - Минобороны РФ
другие обсуждаемые темы