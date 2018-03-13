Собирать гусеницы для танков в "Ростехе" будут роботы
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Цех АО «Омсктрансмаш».
Источник: omskregion.info
В госкорпорации отметили, что операторы будут осуществлять контроль за точной и бесперебойной работой систем
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" запустила первый в России роботизированный конвейер по сборке гусениц для бронетехники на базе АО "Омсктрансмаш" (входит в АО НПК "Уралвагонзавод"). Об этом сообщили во вторник в госкорпорации.
"Процесс производства гусеничной ленты полностью автоматизирован, сборка продукции полностью исключает ручной труд. Операторы лишь осуществляют контроль за точной и бесперебойной работой систем, всю механическую работу в которых делают роботы", - сказали в корпорации.
В "Ростехе" уточнили, что линия позволяет производить гусеничные ленты не только для серийных, но и для перспективных образцов техники. "На данный момент на Омсктрансмаше освоено производство 21 наименования гусеничных лент для различных видов военной техники", - добавили в госкорпорации.
Автоматизация позволяет увеличить объем производства гусениц почти в четыре раза, и сейчас линия уже полностью загружена. Каждая гусеничная лента в среднем состоит из тысячи различных деталей, которые собираются в единое целое. Качество готовых изделий также проверяется без участия человека.
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13.03.2018
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