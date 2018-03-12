Когда белорусский ВПК оденет в броню МАЗы?



Российская, белорусская и украинская автомобильная техника.

Источник: www.belvpo.com Российская, белорусская и украинская автомобильная техника.Источник: www.belvpo.com

В наследство от богатого советского прошлого белорусский ВПК получил неплохую производственную базу, в том числе мощнейшие автомобильные гиганты МАЗ и МЗКТ. И за то, что эти мощности были сохранены, стоит сказать отдельное спасибо руководству страны.

Кстати, именно наличие такой обширной производственной базы позволило Министерству обороны Беларуси приступить к осуществлению грандиозного плана – унификации автомобильной техники. Для простого обывателя это практически ни о чем не говорит, а вот для специалистов это значит много. Достаточно вспомнить о наследии Советской Армии – сегодня в Вооруженных Силах Беларуси насчитывается около десятка типов грузовых автомобилей разных фирм производителей еще советской разработки (МАЗы, КамАЗы, Уралы, ГАЗы, ЗиЛы). Обеспечение работоспособности всей этой разношерстной колесной армии в настоящее время становится настоящей головной болью. Особенно если учитывать что практически все они уже сняты с производства и найти запасные части на них практически невозможно.

Между тем, простая замена старого автомобильного парка на новые, пусть даже однотипные, МАЗы сегодня уже не актуальна. Еще война в Афганистане 1979-1989 годов показала острую необходимость в повышении защищенности грузовых автомобилей, осуществляющих подвоз боеприпасов, ГСМ и военного имущества. Только в разваливающемся СССР реализация подобных замыслов не была осуществлена. Не до них было и в «лихие 90-е». Хорошо еще, что в 2000-х годах в белорусской армии нашлись средства на поставку обычных, небронированных, грузовых автомобилей собственного производства.

Но сейчас этого уже недостаточно. Очевидно, что если принимать на вооружение только небронированную колесную технику, то в случае возможного конфликта это может привести к большим потерям. Это подтверждает и опыт последних войн – боевые действия российской армии в двух Чеченских кампаниях, установление «демократии» войсками США и НАТО в Ираке и Афганистане, а также конфликт на Юго-Востоке Украины лишний раз подчеркивают важность защищенных противопульной броней военных грузовиков.

О том, что частям тылового и технического обеспечения в отдельных механизированных и танковых батальонах необходимы гусеничные бронированные транспортеры, мы уже писали. А вот на бригадном уровне (отдельные батальоны материального обеспечения, входящие в состав отдельных механизированных бригад) вполне подходят и полноприводные грузовики. Естественно, их также, как и гусеничные транспортеры, необходимо оборудовать противопульной броней. За примерами далеко ходить не надо – в России разработана целая линейка бронированных колесных шасси «Тайфун-К» (КамАЗ) и «Тайфун-У» (Урал), которые, кстати, активно используются в Сирии.

В Беларуси также имеется возможность создания подобных машин – современные МАЗы и «Волаты» отвечают всем самым современным требованиям по грузоподъемности и проходимости. Нет только желания. А ведь наши МАЗы практически безболезненно могут быть оснащены необходимой броней, не ставя в ущерб остальные характеристики. Например, широко распространенный в белорусской армии грузовой автомобиль МАЗ-631708-222 имеет грузоподъемность до 11 тонн. Но в реальной обстановке такую загрузку автомашины практически невозможно обеспечить – у военных просто нет такого тяжелого снаряжения. Поэтому часть неиспользуемой массы груза можно смело пускать на легкую противопульную броню, оставив грузоподъемность на приемлемых 5 – 6 тоннах. Да чего там говорить – украинское НПО «Практика» на основе базового шасси МАЗ-6317 и с учетом опыта применения грузовых автомобилей в конфликте на Донбассе создало бронированный вездеход для перевозки личного состава. По заявлению киевских специалистов, броня автомобиля защищает экипаж от обстрела из 7.62 мм винтовки СВД и 5,45 мм патронов повышенной пробиваемости 7Н10 к автоматам АК-74.

Естественно, появление такого забронированного автотягача собственной разработки как воздух необходимо для белорусской армии. Только функция перевозки личного состава для белорусской армии менее актуальна. Подобные автомобили более предпочтительны в конфликтах малой интенсивности, а три польских дивизии с планами реанимации четвертой и одна американская у границ Беларуси подсказывают, что войны с «папусами» у нас точно не будет. Можно даже не сомневаться, что создание подобного автомобиля для нашей промышленности не составит никаких проблем, и вряд ли он выйдет слишком дорогим. А учитывая тот факт, что таких машин потребуется довольно большое количество (как никак придется заменить весь автопарк тыловых и технических подразделений механизированных бригад а также аналогичных частей и соединений оперативных командований), то вопрос цены здесь играет немаловажное значение. Стоит также задуматься об установке кран-манипуляторной установки, позволяющей при экономии рабочей силы значительно ускорить погрузочно-разгрузочные работы и максимально использовать возможности техники по грузоподъемности.

Нелишне бы оборонщикам обратить более пристальное внимание на избавление военной техники от детских болезней и сделать ее более простой в обслуживании. А то получается так, что великолепные МАЗы оказываются излишне сложными машинами для солдат-срочников, которые просто не успевают за короткий срок службы полностью освоить довольно навороченную технику. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что положительная тенденция в этом направлении прослеживается, правда слишком уж медленно идет устранение выявленных недочетов и ошибок проектирования. Так что до славы машины-солдата, которой по праву обладает Урал-4320, нашим МАЗам еще далеко. Но это не является поводом, чтобы опускать руки, тем более, что и Уралы не один год до ума доводили.

Кстати, если вдруг конструкторы МАЗа и сподобятся на создание бронированного грузовика повышенной проходимости, стоит обратить внимание и на соблюдение его габаритных размеров. А то получается так, что габарит подвижного состава 02-Т, принятый еще в Советском Союзе и под который проектировались все новые образцы вооружения и военной техники сегодня оказался просто никому не нужен. А в итоге, когда созданные образцы техники (без всякого согласования с военными) начинают поступать на вооружение, выясняется пренеприятный момент – а она никак не хочет помещаться в хранилища, создаваемые как раз под те самые, еще советские габариты. Вот здесь и начинаются «танцы с бубном», когда необходимо перестраивать старые хранилища под новую технику. А ведь ничего подобного могло не быть, если бы наши промышленники согласовали ряд технических моментов с военными.

Павел Ковалев