Обеспечит ли белорусский военпром армию необходимым вооружением?



Белорусские ракеты Р-60БМ и Р-73БМ.

Источник: Дмитрий Брушко / TUT.BY Белорусские ракеты Р-60БМ и Р-73БМ.Источник: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Последнее время кто только не пел дифирамбы белорусскому ВПК. Нельзя не согласиться, что работу они проводят нужную и со многими задачами справляются. При этом надо признать, что средства РЭБ, связи и автоматизированные системы управления в Беларуси делают на достойном уровне. Поэтому не удивителен интерес со стороны Министерства обороны к этим образцам вооружения.

Но нельзя не признать, что новые системы ПВО, и тем более боевую авиацию белорусское Министерство обороны приобретает в России. Все бы ничего, но стоимость подобных контрактов на сегодняшний момент для белорусского военного бюджета великовата. Хотя, вариант приобретения пусть и подержанных, но с еще большим остаточным ресурсом самолетов не исключается.

Только вот без ложки дегтя здесь не обходится. И о том, как наши оборонщики всеми правдами и неправдами проталкивают военным свое «земноводное» вооружение, наш ресурс уже писал. Но если «Кайман» в нынешнем его виде военным особо и не нужен, то вот бронированная транспортная машина переднего края ТМПК «Мул», созданная УП «Минотор-Сервис» крайне необходима. Причем это один из тех случаев, когда военные заказчики и промышленники работали практически рука об руку.

Одним из достоинств механизированных соединений является их мобильность. Но если с вооружением и военной техникой все более или менее понятно, то вот с тыловым и техническим обеспечением (особенно в вопросе доставки боеприпасов и ГСМ) не все так хорошо.

Сегодня на вооружении взводов материального обеспечения отдельных механизированных и танковых батальонов состоят полноприводные грузовые автомобили Урал-4320. Машина хорошая, даже сказать нечего. Только вот ограничение в проходимости всегда накладывало свой негативный отпечаток на оперативную подвижность воинских подразделений. В частности, даже в мирное время командиры частей при совершении марша в нарушении уставных норм вынуждены отправлять «колеса» отдельным маршрутом, так как после «гусянки» на проселочных дорогах передвигаться им довольно затруднительно.

Стоит отметить, что подобный экспромт в военное время может не только обернуться потерей управления между подразделениями внутри одной части, но и поставить под вопрос выполнение задачи всем соединением (особенно когда на «чистом» маршруте вдруг появляется «неучтенная» колонна). Плюс ко всему будет сложно обеспечить прикрытие колесной техники от ударов средств воздушного нападения противника, так как основные силы войсковой ПВО, как правило, передвигаются с боевыми подразделениями. К тому же, идущий отдельно от основных сил «обоз» является лакомым куском для незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника, которые как раз будут охотиться на незащищенные и практически неохраняемые автомобили, пропуская пехоту и танки.

Также необходимо учитывать, что автомобильная техника не может преодолевать водные преграды вплавь. Во время войны отсутствие такой возможности может привести к срыву в обеспечении боеприпасами и ГСМ частей и подразделений, выполняющих форсирование рек.

Стоит отметить, что перевооружение взвода материального обеспечения механизированных и танковых батальонов на машины типа «Мул» смогло бы поднять маршевые возможности данных частей на порядок. К тому же, прикрытые противопульной броней гусеничные вездеходы менее уязвимы к воздействию НВФ и ДРГ противника. Правда судьба этого гусеничного работяги не завидная – судя по всему, он пал жертвой бюрократических проволочек и нехваткой денежных средств (как не крути, военный бюджет не резиновый, и на все разработки его банально не хватает). Кстати, аналогичного назначения машина создана и для артиллерийских подразделений – транспортно-заряжающая машина ТЗМ-122.

В этом плане показательны слова Президента Республики Беларусь, сказанные им на заседании Совета Безопасности 13 февраля. Говоря о поставках в армию новейших разработок отечественного и мирового военпрома, Александр Лукашенко отметил: «Конечно, все это стоит больших денег. Правительству следует внимательно соотносить необходимое и возможное. Однако и перебоев в финансировании Вооруженных Сил быть не должно, особенно в отношении вооружения и оснащения. При этом задачей Минобороны является приобретение самого необходимого, распределение средств с максимальной эффективностью и недопущение «размазывания» денег». Будем надеяться, что необходимые средства найдутся и для поставок так необходимых войскам бронированных гусеничных транспортеров.

Павел Ковалев