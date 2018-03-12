Россия продолжает ВТС со странами Восточной и Южной Европы



Владимир Кожин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Владимир Кожин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия продолжает военно-техническое сотрудничество (ВТС) со странами Восточной и Южной Европы, заявил помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Казалось бы, все страны в блоке НАТО, все бывшие наши друзья и партнеры по Варшавскому договору. Оно (ВТС) должно быть на нулевом показателе, но это не так. У нас есть, хоть и небольшие, но продолжаются контракты: и с Болгарией по авиационно-вертолетной технике, и с Чехией", - сказал Кожин телеканалу "Россия-24".

Кроме того, продолжается сотрудничество с Сербией, куда в 2017 году были поставлены самолеты МиГ-29.

"Речь идет о сервисном обслуживании, с их стороны новые заявки", - уточнил Кожин.