Россия продолжает ВТС со странами Восточной и Южной Европы
|
|
Владимир Кожин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия продолжает военно-техническое сотрудничество (ВТС) со странами Восточной и Южной Европы, заявил помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.
"Казалось бы, все страны в блоке НАТО, все бывшие наши друзья и партнеры по Варшавскому договору. Оно (ВТС) должно быть на нулевом показателе, но это не так. У нас есть, хоть и небольшие, но продолжаются контракты: и с Болгарией по авиационно-вертолетной технике, и с Чехией", - сказал Кожин телеканалу "Россия-24".
Кроме того, продолжается сотрудничество с Сербией, куда в 2017 году были поставлены самолеты МиГ-29.
"Речь идет о сервисном обслуживании, с их стороны новые заявки", - уточнил Кожин.
|
12.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.02.2018 Истребители солидарности
21.02.2018 Военные новости: как США заменят советское оружие в Восточной Европе
07.02.2018 Почему в странах НАТО дорожат советским вооружением
06.02.2018 Киев толкает Минск на создание Южного оперативного командования
06.02.2018 Минобороны Словакии рассматривает возможность покупки истребителей F-16 и "Грипен"
23.01.2018 "Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
22.01.2018 Танки подкачали. Военные инженеры показали надувные макеты боевой техники
15.01.2018 Стратегические планы Сербии и России