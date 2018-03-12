Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Более 2,5 тыс. артиллеристов на Дальнем Востоке участвуют в масштабном полевом выходе

13.03.2018 ТАСС 144 0
0
Понравилась новость?
 0
Артиллерийская установка 2С5 Гиацинт
Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во межвидовых тактических учений 5-й общевойсковой армии ВВО.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Подразделения совершают марш на штатной технике на полигоны, в пути отрабатывая проиводиверсионную, противовоздушную и противоминную оборону

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. артиллеристов Восточного военного округа (ВВО) в трех регионах Дальнего Востока подняты по тревоге в рамках масштабного полевого выхода, в котором задействовано все артиллерийское вооружение. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ВВО.

"В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, стартовал полевой выход артиллерийских подразделений. В полевом выходе задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих, 100% артиллерийского вооружения, в том числе минометные подразделения, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, ствольная артиллерия различного калибра, а также дальнобойные системы большой мощности 2С7М "Малка", - говорится в сообщении.

Подразделения совершают марш на штатной технике на полигоны, в пути отрабатывая проиводиверсионную, противовоздушную и противоминную оборону. Часть подразделений доставят к месту назначения автомобильными тралами батальона многоосных тяжелых машин и железнодорожным транспортом.
12.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 13:50
  • 1
Контракт на поставку С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года
  • 13.03 13:43
  • 2
Минобороны заключило контракт на производство системы "Авангард"
  • 13.03 13:30
  • 58
В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26
  • 13.03 13:21
  • 148
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
  • 13.03 13:15
  • 4
«Наши подлодки способны уничтожить Россию»
  • 13.03 12:53
  • 73
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 13.03 11:38
  • 1
Евгений Жилков: смартфон это и средство связи, и "агент" иностранной разведки
  • 13.03 11:37
  • 39
Россия показала "убийцу авианосцев"
  • 13.03 11:32
  • 71
"Кинжальный" огонь
  • 13.03 11:02
  • 7
Военный эксперт назвал одну из причин утилизации ракет "Сатана"
  • 13.03 10:41
  • 4
Маск раскрыл подробности Big F*cking Rocket
  • 13.03 10:11
  • 8
Гражданская оборонка
  • 13.03 09:55
  • 3
В Туле готовят к серийному производству двухсредный автомат
  • 13.03 09:38
  • 8
Долгожданные "Суперграчи" становятся в строй
  • 13.03 09:34
  • 74
В РВСН рассказали о возможности размещения "Сармата" в существующих шахтах
другие обсуждаемые темы