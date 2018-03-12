Более 2,5 тыс. артиллеристов на Дальнем Востоке участвуют в масштабном полевом выходе
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Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во межвидовых тактических учений 5-й общевойсковой армии ВВО.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
Подразделения совершают марш на штатной технике на полигоны, в пути отрабатывая проиводиверсионную, противовоздушную и противоминную оборону
ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. артиллеристов Восточного военного округа (ВВО) в трех регионах Дальнего Востока подняты по тревоге в рамках масштабного полевого выхода, в котором задействовано все артиллерийское вооружение. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ВВО.
"В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, стартовал полевой выход артиллерийских подразделений. В полевом выходе задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих, 100% артиллерийского вооружения, в том числе минометные подразделения, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, ствольная артиллерия различного калибра, а также дальнобойные системы большой мощности 2С7М "Малка", - говорится в сообщении.
Подразделения совершают марш на штатной технике на полигоны, в пути отрабатывая проиводиверсионную, противовоздушную и противоминную оборону. Часть подразделений доставят к месту назначения автомобильными тралами батальона многоосных тяжелых машин и железнодорожным транспортом.
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12.03.2018
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