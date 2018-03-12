Замминистра обороны РФ заявил о создании НАТО зоны "военного Шенгена"



Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Генерал-полковник Александр Фомин считает, что таким образом альянс пытается сократить время переброски войск в направлении российских границ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Создание в Европе так называемого "военного Шенгена", нацеленного на ускорение переброски войск к границам России, стало новым приоритетом деятельности НАТО. Такое мнение высказал в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник, замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Новым приоритетом деятельности военно-политического руководства НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого "военного Шенгена", - заявил Фомин.

По его словам, суть "военного Шенгена" состоит в том, чтобы перебрасывать войска к российским границам в максимально сокращенное время.

Замминистра обороны РФ отметил, что для оперативного развертывания дополнительной группировки войск в различных районах Европы создаются запасы вооружения, боеприпасов и продовольствия. Сейчас координационные центры существуют в Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии, Литве, Латвии, Болгарии и Словакии.